Массовые демонстрации по всему миру: чем недовольны жители Франции, Греции и Мексики

Планета охвачена протестами. Массовые демонстрации на неделе прошли во многих странах мира. Некоторые завершились жестким разгоном протестующих. Есть задержанные и пострадавшие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Главная причина недовольства граждан – жесткие ограничительные меры. Люди устали от карантина и больше не хотят сидеть взаперти.

Многочисленные демонстрации прошли в испанском Мадриде, где жителей на фоне роста числа зараженных просто изолировали от внешнего мира. Покидать карантинную территорию теперь можно только по уважительной причине.

А на улицы французских Парижа, Марселя и Лилля вышли владельцы ресторанов, баров и клубов. Люди выступают против ограничений времени работы их заведений. Бизнесменов ждут очередные убытки. «Сейчас мы должны о себе заявить и сказать: «Хватит!» Жители Европы протестует против карантина

Массовая акция протеста в Израиле завершилась столкновениями с полицией. Люди уже который день выступают против строгого карантина и требуют отставки правительства. Итог демонстрации – около 40 задержанных.

В греческих Афинах протестующих разогнали слезоточивым газом. На улицы вышли преподаватели, студенты и школьники, недовольные условиями работы и учебы в период пандемии. Группа молодых людей забросала полицейских бутылками с зажигательной смесью. В ответ стражи порядка применили спецсредства.

Слезоточивым газом и дубинками разогнали и женский марш в Мексике. Жительницы требовали легализовать аборты. На данный момент эта медицинская процедура разрешена лишь в двух штатах страны. Возмущенные женщины уже не в первый раз призывают власти решить эту проблему.