Новости по тегу #Геннадий Казакевич

Участники из более чем 30 стран обмениваются практиками противодействия угрозам безопасности и обсуждают форматы партнерства в данном направлении.
В своем выступлении Геннадий Казакевич заявил: транснациональные преступные группы все активнее используют криптовалюты и искусственный интеллект, а интернет стал площадкой для кибермошенничества, наркоторговли и торговли людьми.
«Меры безопасности, которые предприняло МВД и все заинтересованные госорганы, действительно были достаточно серьезными».
«МВД оказывает уже более 60 услуг в цифровом формате».
Так, на днях сотрудники ГУБОПиК МВД пресекли преступную деятельность ветеринарного врача одного из мясоперерабатывающих предприятий Витебщины. Он систематически получал взятки от представителей сельхозорганизаций за приемку мяса в нарушение ветеринарно-санитарных правил.
На известного под сценическим псевдонимом Артемия Останина на родине завели уголовное дело за шутки о военнослужащих. От правосудия он пытался уйти через аэропорт Минска. Здесь его и задержали белорусские силовики.
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