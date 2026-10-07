Прямой эфир

Новости по тегу #Геннадий Казакевич

Противодействие терроризму и экстремизму! Контртеррористический форум стартовал в Минске
07 октября 2026 07:59

Противодействие терроризму и экстремизму! Контртеррористический форум стартовал в Минске

Представители МВД участвуют в XV Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию
28 сентября 2026 05:50

Представители МВД участвуют в XV Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию

Как МВД обеспечивало безопасность на ВНС, были ли провокации и реакция беглых – поговорили с Геннадием Казакевичем
21 декабря 2025 18:25

Как МВД обеспечивало безопасность на ВНС, были ли провокации и реакция беглых – поговорили с Геннадием Казакевичем

Преступность ушла в цифру! Замминистра МВД рассказал об уникальных средствах для борьбы с кибермошенниками
19 декабря 2025 16:50

Преступность ушла в цифру! Замминистра МВД рассказал об уникальных средствах для борьбы с кибермошенниками

66 уголовных дел в сфере АПК возбуждено сотрудниками МВД с начала 2025-го
31 марта 2025 10:41

66 уголовных дел в сфере АПК возбуждено сотрудниками МВД с начала 2025-го

В МВД Беларуси опровергли ложную информацию об избиении российского стендап-комика
21 марта 2025 13:48

В МВД Беларуси опровергли ложную информацию об избиении российского стендап-комика

Более тонны наркотиков и психотропов задержали на белорусской границе
17 июля 2024 14:09

Более тонны наркотиков и психотропов задержали на белорусской границе

Борьбу с торговлей людьми обсуждают на международной конференции в Минске
10 апреля 2024 17:01

Борьбу с торговлей людьми обсуждают на международной конференции в Минске

«100% убийств раскрыто» – Геннадий Казакевич о криминогенной обстановке в Беларуси
03 марта 2024 16:51

«100% убийств раскрыто» – Геннадий Казакевич о криминогенной обстановке в Беларуси

Как с помощью TikTok устраивают мятежи? Замминистра МВД о технологиях в действии
03 марта 2024 16:51

Как с помощью TikTok устраивают мятежи? Замминистра МВД о технологиях в действии

Как правоохранители оценивают проведение выборов в депутаты и чем опасен ИИ? Интервью с Геннадием Казакевичем
03 марта 2024 16:51

Как правоохранители оценивают проведение выборов в депутаты и чем опасен ИИ? Интервью с Геннадием Казакевичем

В Минске прошёл общегородской единый день информирования
19 октября 2023 18:58

В Минске прошёл общегородской единый день информирования