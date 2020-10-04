Политолог Алексей Дзермант: они создают политическое, общественное, информационное давление на Беларусь, но и не только

Григорий Азаренок, СТВ: Вот откуда такое нездоровое внимание к этой персоне, тем более у таких высокопоставленных лиц?

Алексей Дзермант, политолог:

Мне кажется, Запад уже выбрал определенную стратегию поведения в отношении Беларуси, да и, наверное, в отношении России. Мы видели, что Меркель же тоже встречалась с Навальным, это все нужно рассматривать в одном контексте. Они создают политическое, общественное, информационное давление, прежде всего на нас, на Беларусь, но и не только, для того, чтобы извне и изнутри формировать альтернативные политические полюса. Они, по сути, делают ставку на смену государственного строя, на приведение к власти своих ставленников, своих единомышленников, тех, кого они и создали.

Это совершенно откровенное вмешательство во внутренние дела, это достаточно жесткое политическое противостояние с целью изменить нашу политику, наше государство и создать марионеточный режим.