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Политолог Алексей Дзермант: они создают политическое, общественное, информационное давление на Беларусь, но и не только

04 октября 2020 18:46
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Новости Беларуси. Состоялась встреча Тихановской с президентом Франции и уже анонсирована встреча с канцлером Германии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:
Вот откуда такое нездоровое внимание к этой персоне, тем более у таких высокопоставленных лиц?

Политолог Алексей Дзермант: они создают политическое, общественное, информационное давление на Беларусь, но и не только -1

Алексей Дзермант, политолог:
Мне кажется, Запад уже выбрал определенную стратегию поведения в отношении Беларуси, да и, наверное, в отношении России. Мы видели, что Меркель же тоже встречалась с Навальным, это все нужно рассматривать в одном контексте. Они создают политическое, общественное, информационное давление, прежде всего на нас, на Беларусь, но и не только, для того, чтобы извне и изнутри формировать альтернативные политические полюса. Они, по сути, делают ставку на смену государственного строя, на приведение к власти своих ставленников, своих единомышленников, тех, кого они и создали.

Это совершенно откровенное вмешательство во внутренние дела, это достаточно жесткое политическое противостояние с целью изменить нашу политику, наше государство и создать марионеточный режим.

# Международная политика # Алексей Дзермант # Григорий Азарёнок # Светлана Тихановская # Эммануэль Макрон # Ангела Меркель # Фотофакт

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