Леонид Калашников: им нужна Беларусь как государство, которое сохраняет дружественные отношения с Россией

Новости Беларуси. Европарламент объявил Координационный совет законным представителем народа Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Интересно, а кроме трех с половиной интеллигентов в минском баре кто-нибудь вообще знает, кто входит в этот самый совет, чем эти люди занимались, и на каком основании они будут где-то кого-то представлять? Объясняют это высоколобые западные политики «благом белорусского народа». Но неужели кто-то сомневается, что в гробу они белорусов видали?

Калашников о Координационном совете: никто с ними не хочет разговаривать, по крайней мере, я таких желающих не нашёл