Прямой эфир

Леонид Калашников: им нужна Беларусь как государство, которое сохраняет дружественные отношения с Россией

04 октября 2020 18:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Европарламент объявил Координационный совет законным представителем народа Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:
Интересно, а кроме трех с половиной интеллигентов в минском баре кто-нибудь вообще знает, кто входит в этот самый совет, чем эти люди занимались, и на каком основании они будут где-то кого-то представлять? Объясняют это высоколобые западные политики «благом белорусского народа». Но неужели кто-то сомневается, что в гробу они белорусов видали?

Калашников о Координационном совете: никто с ними не хочет разговаривать, по крайней мере, я таких желающих не нашёл

Леонид Калашников: им нужна Беларусь как государство, которое сохраняет дружественные отношения с Россией-1

# Международная политика # Григорий Азарёнок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Калашников о Координационном совете: никто с ними не хочет разговаривать, по крайней мере, я таких желающих не нашёл
04 октября 2020 18:29

Калашников о Координационном совете: никто с ними не хочет разговаривать, по крайней мере, я таких желающих не нашёл

Эксперт о ситуации в Нагорном Карабахе: «Это если не третья мировая война, то достаточно серьёзная угроза глобального конфликта»
04 октября 2020 18:20

Эксперт о ситуации в Нагорном Карабахе: «Это если не третья мировая война, то достаточно серьёзная угроза глобального конфликта»

Александр Шпаковский: «Европейские чиновники получат в ответ белорусский санкционный список»
04 октября 2020 17:10

Александр Шпаковский: «Европейские чиновники получат в ответ белорусский санкционный список»