Калашников о Координационном совете: никто с ними не хочет разговаривать, по крайней мере, я таких желающих не нашёл

Новости Беларуси. Представители Координационного совета ищут контакты с Россией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Эту информацию подтвердил депутат Государственной думы России Леонид Калашников.

Григорий Азаренок, СТВ:

Примечательно, что приютили они у себя самых нелепых и смешных авантюристов. Это объяснимо, других представителей не нашли. Но «политические проститутки» без принципов и совести не постесняются ничего: готовы просить деньги где угодно.

И Тихановская, и представители Координационного совета сказали, что усиленно ищут контакты с Россией, и вроде как у них это даже получается. Вы как представитель российского парламента что можете сказать по этому поводу, будет ли кто-то с ними вести дела?