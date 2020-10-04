Прямой эфир

Калашников о Координационном совете: никто с ними не хочет разговаривать, по крайней мере, я таких желающих не нашёл

04 октября 2020 18:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Представители Координационного совета ищут контакты с Россией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Эту информацию подтвердил депутат Государственной думы России Леонид Калашников.

Григорий Азаренок, СТВ:
Примечательно, что приютили они у себя самых нелепых и смешных авантюристов. Это объяснимо, других представителей не нашли. Но «политические проститутки» без принципов и совести не постесняются ничего: готовы просить деньги где угодно.

И Тихановская, и представители Координационного совета сказали, что усиленно ищут контакты с Россией, и вроде как у них это даже получается. Вы как представитель российского парламента что можете сказать по этому поводу, будет ли кто-то с ними вести дела?

Калашников о Координационном совете: никто с ними не хочет разговаривать, по крайней мере, я таких желающих не нашёл-1

Леонид Калашников, депутат Государственной думы России: 
Не знаю, где у них там получается, но я отвечаю за парламентскую площадку и знаю, что они к нам обращались. Никто с ними не хочет разговаривать, по крайней мере, я таких желающих не нашел, не знаю, не видел и не слышал. Во всяком случае, что касается руководства, да и в парламенте российском сегодня, несмотря на то, что у нас там много партий, разноголосье междупартийное и идеологическое, мне кажется, в этом смысле парламент России сегодня един. Никакие разговоры с такого рода фиктивными органами или людьми ничего хорошего не приносили.

# Международная политика # Григорий Азарёнок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эксперт о ситуации в Нагорном Карабахе: «Это если не третья мировая война, то достаточно серьёзная угроза глобального конфликта»
04 октября 2020 18:20

Эксперт о ситуации в Нагорном Карабахе: «Это если не третья мировая война, то достаточно серьёзная угроза глобального конфликта»

Александр Шпаковский: «Европейские чиновники получат в ответ белорусский санкционный список»
04 октября 2020 17:10

Александр Шпаковский: «Европейские чиновники получат в ответ белорусский санкционный список»

Алексей Дзермант: у нас государство здравого смысла: и в промышленности, и в экономике. Хотелось бы, чтобы и в идеологии
03 октября 2020 17:34

Алексей Дзермант: у нас государство здравого смысла: и в промышленности, и в экономике. Хотелось бы, чтобы и в идеологии