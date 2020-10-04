МВД: к сожалению, налицо политика двойных стандартов

Новости Беларуси. На неделе состоялась встреча руководства МВД с представителями ООН, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Посмотрите на этот кукольный театр: все лживо от первого до последнего слова. Они могут перепутать Беларусь с Украиной, но последовательно читают по бумажке одни и те же фальшивые мантры. И это наследники Данте, Гете, Шиллера, Шекспира. Поистине – «Отдайте Гамлета славянам». Разговаривать с ними – как с каменной стеной.

На неделе состоялась встреча руководства МВД с представителями ООН. Гости вновь повторили уже многократно опровергнутые байки. Якобы их волнуют права людей. Но оказывается – не всех.