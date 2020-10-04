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МВД: к сожалению, налицо политика двойных стандартов

04 октября 2020 18:49
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Новости Беларуси. На неделе состоялась встреча руководства МВД с представителями ООН, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:
Посмотрите на этот кукольный театр: все лживо от первого до последнего слова. Они могут перепутать Беларусь с Украиной, но последовательно читают по бумажке одни и те же фальшивые мантры. И это наследники Данте, Гете, Шиллера, Шекспира. Поистине – «Отдайте Гамлета славянам». Разговаривать с ними – как с каменной стеной.

На неделе состоялась встреча руководства МВД с представителями ООН. Гости вновь повторили уже многократно опровергнутые байки. Якобы их волнуют права людей. Но оказывается – не всех.

МВД: к сожалению, налицо политика двойных стандартов-1

Геннадий Казакевич, первый заместитель министра внутренних дел: 
К сожалению, налицо политика двойных стандартов. Есть мирные протестующие, насилие в отношении которых воспринимается как негатив. А есть другая сторона медали – это факты причинения телесных повреждений сотрудникам милиции, сотрудникам правоохранительных органов, журналистам, факты травли, о чем мы вовсе не забываем, всех граждан Республики Беларусь, которые поддерживают свое государство и главу государства. К сожалению, вот эта вторая сторона медали остается незамеченной либо намеренно не замечается. И наша задача – всячески это показывать.   

# Акции протеста # общество # Григорий Азарёнок # Геннадий Казакевич # Фотофакт

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