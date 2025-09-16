Генштаб подвёл промежуточные итоги учений «Запад-2025»

Стратегическое учение «Запад-2025». Завершение основной активной фазы не означает окончание маневров, они продолжаются до полного возвращения техники и личного состава на места постоянной дислокации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги учения будут подводиться после анализа всех действий соединений и частей. Впрочем, уже сейчас военное руководство отмечает накопленный опыт и важные результаты, которые дают основания для серьезных выводов о подготовке армии к современным формам вооруженной борьбы.

Учения стали серьезной проверкой возможностей армии. Войска отработали борьбу с дронами всех типов, безупречно проявили себя ракетчики и артиллеристы.