Генштаб подвёл промежуточные итоги учений «Запад-2025»
Стратегическое учение «Запад-2025». Завершение основной активной фазы не означает окончание маневров, они продолжаются до полного возвращения техники и личного состава на места постоянной дислокации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Итоги учения будут подводиться после анализа всех действий соединений и частей. Впрочем, уже сейчас военное руководство отмечает накопленный опыт и важные результаты, которые дают основания для серьезных выводов о подготовке армии к современным формам вооруженной борьбы.
Учения стали серьезной проверкой возможностей армии. Войска отработали борьбу с дронами всех типов, безупречно проявили себя ракетчики и артиллеристы.
Оживленная трасса М1, известная в народе как «Олимпийка». Проезд для авто закрыт. Сегодня этот участок стал взлетно-посадочной полосой. Воздух разрывают винтокрылые машины. На горизонте Ми-8МТВ-5, прямо на трассу высаживается десант техслужб. А боевое прикрытие в небе обеспечивают вертолеты Ми-8, которые, кстати, недавно пополнили авиапарк белорусских ВВС.
На горизонте «грачи» – Су-25 совершают пролет, чтобы с воздуха оценить место посадки. Следующий заход и мягкая посадка. Экипажи филигранно выполняют поставленную задачу.
Это один из самых напряженных эпизодов. Асфальт должен выдержать вес самолетов. Пилоты работают в сложных условиях: низкая облачность, ограниченная видимость. Ошибки быть не может.
Нет характерных ориентиров, к которым ты уже привык постоянно, когда заходишь на посадку на свой родной аэродром. Здесь все в новинку. Приходится строить заход визуально. В рамках учения мы выполняли нанесение удара по условному противнику с преодолением ПВО на предельно малой высоте.
В обеспечении полетов задействованы различные воинские части, подразделения службы ВВС и войск ПВО. Связисты отвечают за радиосвязь, подразделения радиотехнических войск – за радиолокационный контроль.
Цель этого эпизода – отработка вопросов вывода из-под удара противника и повышения живучести авиационных подразделений, использование участков автомобильных дорог в качестве запасных аэродромов и аэродромов рассредоточения авиации.
Подготовка летного состава к выполнению таких вариантов полетов – это сохранение боеспособности в условиях современных угроз. Опыт подобных решений уходит в историю. В годы Великой Отечественной войны летчик-ас, трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин садился на дороги и грунтовки, рискуя жизнью, чтобы сохранить самолет и продолжить бой. В Беларуси вернулись к подобной практике в 2007 году. Учебный маневр стал своеобразным парадом возможностей для жителей близлежащих деревень.
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Сегодня, как говорят в авиации, крайний день активной фазы учений «Запад-2025». Высшее военное руководство подводит промежуточные итоги. Все задачи, которые легли в замысел маневров, отработаны.
Муравейко про «Запад-2025»: наши подразделения получают самую современную и совершенную информацию. Подробности.