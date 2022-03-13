Тысячи жертв, миллионы пострадавших и гуманитарная катастрофа. Третья неделя спецоперации в Украине

Боевые действия здесь не прекращаются в Украине. Только за последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР около 20 раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новый пакет военной помощи США Украине включает противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие. Хронология недели у Константина Герцева.

Третья неделя военной спецоперации на Украине. На счету – тысячи жертв, миллионы пострадавших, а общая картина на линии соприкосновения близка к гуманитарной катастрофе. Но понедельник, 7 марта, давал надежду на деэскалацию конфликта – третий раунд переговоров в Беловежской пуще.

Как обычно, украинская делегация задержалась на пару часов, но в тот момент формальности этикета были не к чему. Главная задача – найти точки соприкосновения. Из десятка поднятых вопросов компромисс нашли только по одному – открытие коридоров для эвакуации мирных жителей. Уже после встречи глава российской делегации Владимир Мединский так оценит состоявшийся дипломатический раунд.

Мединский раскрыл подробности переговоров России и Украины. Подробности здесь.

Утро 8 марта. Только один из оговоренных гуманитарных коридоров заработает к полудню (Сумы – Полтава). За несколько часов через него зону боевых действий покинут порядка 800 человек, и то большинство индийских студентов местных вузов. В это же время недалеко от Мариуполя выстроились десятки автобусов в ожидании беженцев. Но, увы, к концу дня они поедут обратно в Донецк абсолютно пустыми. Позже президент Путин скажет, что официальный Киев не хочет отпускать соотечественников, и будет прикрываться ими как живым щитом. Но все же нескольким украинцам выпал счастливый билет, и уже в безопасности они расскажут, как под обстрелом своей же армии бежали из родных городов. Как происходит эвакуация граждан из Украины? Рассказ беженца.

Константин Герцев, СТВ:

В это время в офисе Зеленского думали совершенно о другом. После утреннего общения с подписчиками в соцсетях, украинский президент созвонился с западными партнерами. Но по ту сторону телефона ничего оптимистического для себя он не услышал. По словам президента Франции Макрона, вступление Украины в Евросоюз в условиях конфликта невозможно, а членство в НАТО – стратегическая ошибка. Для маленького Наполеона такой вердикт стал своеобразным Бородино. «Мы никогда не хотели быть страной, которая на коленях умоляет НАТО о чем-либо». Подробнее здесь.

Президент России Путин тоже в постоянном контакте с европейскими коллегами. В разговоре с канцлером Германии Шольцем, он попросит оказать давление на Киев с целью соблюдения ими договоренностей в гуманитарном вопросе. Но в Берлине это как будто не услышат. Поэтому Москва принимает решение организовать встречу с руководством Украины еще раз, но уже в Турции.