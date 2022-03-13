Тысячи жертв, миллионы пострадавших и гуманитарная катастрофа. Третья неделя спецоперации в Украине
Боевые действия здесь не прекращаются в Украине. Только за последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР около 20 раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новый пакет военной помощи США Украине включает противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие.
Хронология недели у Константина Герцева.
Третья неделя военной спецоперации на Украине. На счету – тысячи жертв, миллионы пострадавших, а общая картина на линии соприкосновения близка к гуманитарной катастрофе. Но понедельник, 7 марта, давал надежду на деэскалацию конфликта – третий раунд переговоров в Беловежской пуще.
Как обычно, украинская делегация задержалась на пару часов, но в тот момент формальности этикета были не к чему. Главная задача – найти точки соприкосновения. Из десятка поднятых вопросов компромисс нашли только по одному – открытие коридоров для эвакуации мирных жителей. Уже после встречи глава российской делегации Владимир Мединский так оценит состоявшийся дипломатический раунд.
Мединский раскрыл подробности переговоров России и Украины. Подробности здесь.
Утро 8 марта. Только один из оговоренных гуманитарных коридоров заработает к полудню (Сумы – Полтава). За несколько часов через него зону боевых действий покинут порядка 800 человек, и то большинство индийских студентов местных вузов. В это же время недалеко от Мариуполя выстроились десятки автобусов в ожидании беженцев. Но, увы, к концу дня они поедут обратно в Донецк абсолютно пустыми. Позже президент Путин скажет, что официальный Киев не хочет отпускать соотечественников, и будет прикрываться ими как живым щитом. Но все же нескольким украинцам выпал счастливый билет, и уже в безопасности они расскажут, как под обстрелом своей же армии бежали из родных городов.
Как происходит эвакуация граждан из Украины? Рассказ беженца.
Константин Герцев, СТВ:
В это время в офисе Зеленского думали совершенно о другом. После утреннего общения с подписчиками в соцсетях, украинский президент созвонился с западными партнерами. Но по ту сторону телефона ничего оптимистического для себя он не услышал. По словам президента Франции Макрона, вступление Украины в Евросоюз в условиях конфликта невозможно, а членство в НАТО – стратегическая ошибка. Для маленького Наполеона такой вердикт стал своеобразным Бородино.
«Мы никогда не хотели быть страной, которая на коленях умоляет НАТО о чем-либо». Подробнее здесь.
Президент России Путин тоже в постоянном контакте с европейскими коллегами. В разговоре с канцлером Германии Шольцем, он попросит оказать давление на Киев с целью соблюдения ими договоренностей в гуманитарном вопросе. Но в Берлине это как будто не услышат. Поэтому Москва принимает решение организовать встречу с руководством Украины еще раз, но уже в Турции.
В итоге 10 марта побережье Анталии принимает глав внешнеполитических ведомств России и Украины. Разговор между Лавровым и Кулебой продлится практически два часа. Резюмируя, дипломаты скажут, что и дальше готовы продолжить переговоры. В переводе с языка большой политики это означает, что встреча закончилась ничем. Куда интереснее итоговая пресс-конференция. Министру Лаврову пришлось трижды отвечать на один и тот же вопрос иностранных журналистов о якобы разрушенном российской армией родильном доме.
Когда осуществляют нападения на больницы, когда осуществляют нападения на роддома, каким образом вы можете оправдать обстрел роддома и больницы.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
На заседании Совета Безопасности ООН были предъявлены факты нашей делегацией о том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном «Азов» и прочими радикалами, откуда выгнали всех рожениц, всех медсестер, вообще весь обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальона «Азов». Эти данные были предъявлены три дня назад, поэтому делайте выводы сами, каким образом манипулируется общественное мнение во всем мире.
Зеленский, чтобы хоть как-то пополнить ряды собственной армии, начинает приглашать зарубежных наемников. Уже сейчас импровизированный иностранный легион насчитывает тысячи солдат.
Путин разрешил отправлять добровольцев в зону боевых действий в Донбассе. Подробности здесь.
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