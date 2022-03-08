Зеленский: «Мы никогда не хотели быть страной, которая на коленях умоляет НАТО о чём-либо»

Новости Беларуси. В здании Офиса Зеленского все спокойно. Сам Владимир Александрович записывает сториз для соцсетей, где поздравляет милых дам и говорит, что победа не за горами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но уже понимает, что будущее его страны зависит от диалога с Москвой, поэтому и поручил своему министру иностранных дел организовать встречу с руководством России. Через пару часов он даст интервью американскому телеканалу, где скажет, что от НАТО он уже ничего не ждет.