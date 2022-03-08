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Зеленский: «Мы никогда не хотели быть страной, которая на коленях умоляет НАТО о чём-либо»

08 марта 2022 18:32
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Новости Беларуси. В здании Офиса Зеленского все спокойно. Сам Владимир Александрович записывает сториз для соцсетей, где поздравляет милых дам и говорит, что победа не за горами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зеленский: «Мы никогда не хотели быть страной, которая на коленях умоляет НАТО о чём-либо»-1

Но уже понимает, что будущее его страны зависит от диалога с Москвой, поэтому и поручил своему министру иностранных дел организовать встречу с руководством России. Через пару часов он даст интервью американскому телеканалу, где скажет, что от НАТО он уже ничего не ждет.

Зеленский: «Мы никогда не хотели быть страной, которая на коленях умоляет НАТО о чём-либо»-4

Владимир Зеленский, президент Украины:
Что касается НАТО, я давно охладел к этому вопросу, с тех пор, как мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс опасается противоречий и конфронтаций с Россией. Мы никогда не хотели быть страной, которая на коленях умоляет НАТО о чем-либо. Мы не собираемся быть такой страной, и я не хочу быть таким президентом.

Зеленский: «Мы никогда не хотели быть страной, которая на коленях умоляет НАТО о чём-либо»-7

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# Международная политика # Владимир Зеленский # Константин Герцев # Фотофакт

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