Зеленский: «Мы никогда не хотели быть страной, которая на коленях умоляет НАТО о чём-либо»

Новости Беларуси. В здании Офиса Зеленского все спокойно. Сам Владимир Александрович записывает сториз для соцсетей, где поздравляет милых дам и говорит, что победа не за горами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В здании Офиса Зеленского все спокойно. Сам Владимир Александрович записывает сториз для соцсетей, где поздравляет милых дам и говорит, что победа не за горами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но уже понимает, что будущее его страны зависит от диалога с Москвой, поэтому и поручил своему министру иностранных дел организовать встречу с руководством России. Через пару часов он даст интервью американскому телеканалу, где скажет, что от НАТО он уже ничего не ждет.
Владимир Зеленский, президент Украины:
Что касается НАТО, я давно охладел к этому вопросу, с тех пор, как мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс опасается противоречий и конфронтаций с Россией. Мы никогда не хотели быть страной, которая на коленях умоляет НАТО о чем-либо. Мы не собираемся быть такой страной, и я не хочу быть таким президентом.
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