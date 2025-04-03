Возведение корпуса Городского клинического центра травматологии и ортопедии стартует в апреле

В Минске динамично развивается система здравоохранения. Все усилия направлены на улучшение качества оказания медицинской помощи минчанам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, в апреле планируют приступить к возведению корпуса Городского клинического центра травматологии и ортопедии. Он появится на месте старых корпусов 6-й городской клинической больницы. К реконструкции учреждения приступили в 2024 году. Процесс разделен на четыре очереди. На первом этапе строители снесли пятый корпус – это трехэтажное сооружение. Также под снос пойдет и шестой блок. Здесь будет возведено современное здание, оснащенное высокотехнологичным оборудованием для проведения КТ и МРТ, а также будут установлены аппараты УЗИ.

Виктор Аносов, главный врач 6-й городской клинической больницы Минска:

Реконструкция гинекологического, психоневрологического, хирургического корпусов под лечебно-диагностический корпус травматолого-ортопедического центра Минска. Для оказания помощи пациентам с травмами опорно-двигательного аппарата, нуждающихся в реанимационных мероприятиях, в операциях и по другим направлениям.

В новом корпусе будет находиться ряд подразделений, не только направленных на выполнение задач по лечению пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата. На первом этаже – приемное отделение, где будут разделены потоки обращающихся. То есть детское население не будет пересекаться со взрослым населением.

Пациенты с тяжелыми травмами будут доставляться в красную зону, где им будут проводиться реанимационные мероприятия по стабилизации их состояния. Сразу на первом этаже будут направлены на КТ, МРТ и другие исследования, УЗИ. Лаборатория у нас там будет.