Путин разрешил отправлять добровольцев в зону боевых действий в Донбассе

Российское руководство рассматривает вопрос привлечения добровольцев для участия в спецоперации. По словам министра обороны России, уже около 16 тысяч человек подали заявки. Самое большое количество – из стран Ближнего Востока. Такая мера связана с наплывом наемников со всего мира, которые выступают на стороне Украины.

Владимир Путин, президент России:

Что касается сбора со всего мира наемников и направления их в Украину, мы видим, они не скрывают. Западные спонсоры Украины, украинского режима не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права. Поэтому, если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе тем более, а не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим в Донбассе – ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий.