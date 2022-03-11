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Путин разрешил отправлять добровольцев в зону боевых действий в Донбассе

11 марта 2022 12:07
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Новости Беларуси. Ситуация в Украине остается напряженной. Силы ДНР и ЛНР продолжают освобождение своих территорий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Минобороны России: утром 11 марта выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске. Читайте здесь.  

Российское руководство рассматривает вопрос привлечения добровольцев для участия в спецоперации. По словам министра обороны России, уже около 16 тысяч человек подали заявки. Самое большое количество – из стран Ближнего Востока. Такая мера связана с наплывом наемников со всего мира, которые выступают на стороне Украины.  

Путин разрешил отправлять добровольцев в зону боевых действий в Донбассе-1

Владимир Путин, президент России:  
Что касается сбора со всего мира наемников и направления их в Украину, мы видим, они не скрывают. Западные спонсоры Украины, украинского режима не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права. Поэтому, если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе тем более, а не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим в Донбассе – ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий.  

# Международная политика # Владимир Путин # Сергей Шойгу # Фотофакт

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