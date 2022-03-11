Путин разрешил отправлять добровольцев в зону боевых действий в Донбассе

Новости Беларуси. Ситуация в Украине остается напряженной. Силы ДНР и ЛНР продолжают освобождение своих территорий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минобороны России: утром 11 марта выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске. Читайте здесь.
Российское руководство рассматривает вопрос привлечения добровольцев для участия в спецоперации. По словам министра обороны России, уже около 16 тысяч человек подали заявки. Самое большое количество – из стран Ближнего Востока. Такая мера связана с наплывом наемников со всего мира, которые выступают на стороне Украины.