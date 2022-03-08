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«Пригинайся, будут стрелять снайперы». Как происходит эвакуация граждан из Украины? Рассказ беженца

08 марта 2022 17:59
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В Украине российская сторона объявила режим тишины. Жителей планируют вывезти из украинских городов, находиться в которых опасно. Договоренностей на этот счет 7 марта стороны достигли в ходе переговоров в Беловежской пуще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пригинайся, будут стрелять снайперы». Как происходит эвакуация граждан из Украины? Рассказ беженца-1

Из более чем 800 эвакуированных большинство – граждане Индии. В Министерстве обороны России объяснят интернациональный состав беженцев как нежелание киевских властей выпускать собственных граждан. Видимо, Офис Зеленского не интересует судьба соотечественников. Поэтому и обращения украинцев сыпятся в адрес Москвы, только за 5-7 марта их более 2 миллионов. Тот, кто смог выбраться, уже после скажет, что даже мирная колонна обстреливалась со стороны Вооруженных сил Украины.

«Пригинайся, будут стрелять снайперы». Как происходит эвакуация граждан из Украины? Рассказ беженца-4

Владимир Карпов, беженец:
Выстрелы с Бугра, три выстрела было. Я пригнулся. А когда я вышел на дорогу, стояли хозяева одного дома на улице, муж с женой – ты куда, мужик? […] Ты пригинайся, будут стрелять снайперы – это он так сказал.

«Пригинайся, будут стрелять снайперы». Как происходит эвакуация граждан из Украины? Рассказ беженца-7

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# Международная политика # Владимир Карпов # Константин Герцев # Владимир Зеленский # Фотофакт

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