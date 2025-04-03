Диспансеризацию на дому для ветеранов организовали медики в Гродненской области

В Беларуси с заботой относятся к ветеранам и стараются оказать им помощь и поддержку во всем. Добывая Победу для нашего народа, давая возможность жить нам под мирным небом, они не щадили себя. И сейчас наша очередь проявить к ним особое внимание. В Гродненской области медики организовали для ветеранов диспансеризацию на дому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задействован передвижной медицинский комплекс, где солдаты Победы могут пройти весь спектр диагностических и лабораторных исследований. А узкие специалисты совместно вырабатывают тактику лечения пожилых людей. В строю ли сегодня победители, узнала Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Передвижной ФАП сегодня изменил привычный маршрут. Медики Гродненской области в преддверии 80-летия Великой Победы решили посетить ветеранов на дому, чтобы к празднику они пришли с хорошим самочувствием и настроением, как говорится, в строю.

От врача общей практики до кардиолога. Лучшие узкие специалисты области и современное диагностическое оборудование – комплексное обследование могут провести и в самом медавтомобиле, и в квартире. Здесь уже зависит от здоровья ветерана, все же возраст дает о себе знать. Но фронтовая закалка чувствуется даже в 98 лет.

Леонид Данилов редко обращается в поликлинику, жаловаться – это не про него. Чаще терапевт сама заглядывает к мужчине. Заметила, что зрение и слух подводят бравого полковника в отставке – консультация узких специалистов необходима. Да и УЗИ без выезда в поликлинику – удобно. Согласно его возрасту, в хорошем состоянии находятся органы, никаких патологических изменений на сегодня нет.

В свои 17 юный фронтовой связист уже получил медаль «За отвагу». Воевал в Польше и Германии, принимал участие в наступательной операции «Багратион». Не раз был на волосок от смерти. Но выстоял, чтобы жить за всех боевых товарищей, которые остались на полях сражений. Сегодня для ветерана главная награда – что подвиг победителей помнят.