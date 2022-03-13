Четвёртый раунд состоится. Михаил Подоляк сделал заявление по российско-украинским переговорам

В Украине боевые действия не прекращаются. Только за последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР около 20 раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новый пакет военной помощи США Украине включает противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие.
Российские военные освободили от боевиков православный монастырь. Подробности здесь.
Константин Герцев, корреспондент:
Член переговорной группы от Украины Михаил Подоляк несколько часов назад заявил, что четвертый раунд состоится и запланирован на ближайшие дни. Свою помощь предложил даже Израиль, но сколько президент Зеленский еще будет водить своих граждан по разрухе и нищете – сегодня, пожалуй, пока никому не известно.
* Российско-украинские переговоры запланированы на понедельник, 14 марта, сообщил Дмитрий Песков – прим. ред.