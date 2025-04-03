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Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над московским ЦСКА

03 апреля 2025 20:03
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Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу в пятом матче плей-офф КХЛ над московским ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над московским ЦСКА-1

Поединок проходил на «Минск-Арене». Родные болельщики организовали знатную поддержку своим любимцам. И уже на третьей минуте Егор Бориков порадовал публику, поразив ворота армейцев. На экваторе первого периода Сэм Энас увеличил преимущество «зубров». Еще спустя две минуты Бориков оформил дубль. А подвел итог стартового отрезка Роб Хэмилтон, забросив четвертую шайбу.

Окончательный счет матча – 7:0, в пользу минчан.

Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над московским ЦСКА-3

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:
Победили. Здесь два очка не дают за плей-офф. Ребята молодцы, хорошо начали. Это, наверное, определило результат. Мы играем с очень хорошей командой, которая ни на что не обращает внимание.

Очередной, шестой поединок серии состоится в Москве в субботу.

# Хоккей # Дмитрий Квартальнов

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