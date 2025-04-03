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Белорусские борцы готовятся к выступлению на чемпионате Европы

03 апреля 2025 20:03
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На следующей неделе Братислава примет чемпионат Европы по борьбе. Белорусы будут представлены во всех видах программы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские борцы готовятся к выступлению на чемпионате Европы-2

По плану у женской национальной команды кроссовая подготовка с силовыми элементами. Тренируются сразу и взрослая команда, и резерв. На континентальный форум в выездном составе достаточно молодежи. На предстоящем чемпионате Европы девушки выступят во всех весах. 

Тренерский штаб уже определился с составом, где пять спортсменок дебютируют на взрослом турнире. Арина Мартынова месяц назад выиграла первенство континента до 23 лет и сейчас отправляется в Словакию, а вот серебряный призер Олимпиады Ирина Курочкина пропустит этот старт и сосредоточится на подготовке к мировому форуму.

Подробнее в видеоматериале.

# Борьба

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