«Держали в заложниках около 300 мирных жителей». Российские военные освободили от боевиков православный монастырь

В Украине боевые действия не прекращаются. Только за последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР около 20 раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новый пакет военной помощи США Украине включает противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие.
10 марта российские военные освободили около 300 мирных граждан и монахов, которых держали в заложниках боевики «Айдара».
Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:
В населенном пункте Никольское боевики запрещенного в России нацбатальона «Айдар», оборудовав огневые позиции прямо на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов. При освобождении данного населенного пункта российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали.
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