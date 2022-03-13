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«Держали в заложниках около 300 мирных жителей». Российские военные освободили от боевиков православный монастырь

13 марта 2022 18:37
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В Украине боевые действия не прекращаются. Только за последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР около 20 раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новый пакет военной помощи США Украине включает противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие.  

«Держали в заложниках около 300 мирных жителей». Российские военные освободили от боевиков православный монастырь-1

10 марта российские военные освободили около 300 мирных граждан и монахов, которых держали в заложниках боевики «Айдара».  

«Держали в заложниках около 300 мирных жителей». Российские военные освободили от боевиков православный монастырь-4

Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:  
В населенном пункте Никольское боевики запрещенного в России нацбатальона «Айдар», оборудовав огневые позиции прямо на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов. При освобождении данного населенного пункта российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали.  

«Молока мне надо деткам». Российская армия оказывает помощь людям в пострадавших районах Украины – подробнее здесь.  

# Международная политика # Константин Герцев # Игорь Конашенков # Фотофакт

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