«Держали в заложниках около 300 мирных жителей». Российские военные освободили от боевиков православный монастырь

В Украине боевые действия не прекращаются. Только за последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР около 20 раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новый пакет военной помощи США Украине включает противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие.

10 марта российские военные освободили около 300 мирных граждан и монахов, которых держали в заложниках боевики «Айдара».