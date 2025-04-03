Белорусские спасатели продолжают поисковую операцию в Мьянме после землетрясения

Белорусские спасатели, кинологи и медики продолжают работать в пострадавшей от мощного землетрясения Мьянме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работы ведутся круглосуточно в сложных условиях: под угрозой афтершоков и дальнейшего обрушения поврежденных и неустойчивых конструкций зданий. Добавляет трудностей температура воздуха, которая превышает отметку в 30 градусов.

Для обнаружения людей под завалами специалисты МЧС используют широкий спектр оборудования. В арсенале отряда: радар-детектор, видеоэндоскоп, тепловизор, а также прибор контроля положения нестабильных конструкций. С помощью таких инструментов спасатели обследуют завалы, выявляют пустоты в них, где могут находиться люди, осуществляют поиск пострадавших.

Одновременно работают кинологические расчеты: четвероногие спасатели обучены обнаруживать людей даже под массивными обломками зданий. Напомним, 28 марта в Юго-Восточной Азии произошло землетрясение магнитудой 7,7. В результате погибли более 3 тысяч человек, еще около 5 тысяч пострадали.