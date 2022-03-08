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«Говорить о чём-то позитивном пока рано». Мединский раскрыл подробности переговоров России и Украины

08 марта 2022 17:18
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В Украине российская сторона объявила режим тишины. Жителей планируют вывезти из украинских городов, находиться в которых опасно. Договоренностей на этот счет 7 марта стороны достигли в ходе переговоров в Беловежской пуще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже две недели не только Россия и Украина, но и весь мир живет по-новому. Кто-то смог смириться, а кому-то до сих пор кажется, что все происходящее – затянувшийся сон. Чтобы прервать этот кошмар, ставку сделали на переговоры. Но, как отметит российская сторона, третий раунд в Беловежской пуще был самым непродуктивным. Сложилось впечатление, что официальному Киеву просто все равно.

«Говорить о чём-то позитивном пока рано». Мединский раскрыл подробности переговоров России и Украины-1

Владимир Мединский, глава российской делегации на переговорах, помощник президента России:
Мы поставили вопрос ребром. Не очень понимаем, как это объяснить. Но надеемся, что начиная с завтрашнего дня эти коридоры наконец заработают. Украинская сторона дала нам в этом свои заверения. Кроме этого, продолжилась дискуссия по политическим, военным аспектам, однако она идет непросто и говорить о чем-то позитивном пока рано.

«Говорить о чём-то позитивном пока рано». Мединский раскрыл подробности переговоров России и Украины-4

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# Международная политика # Владимир Мединский # Константин Герцев # Фотофакт

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