«Говорить о чём-то позитивном пока рано». Мединский раскрыл подробности переговоров России и Украины

В Украине российская сторона объявила режим тишины. Жителей планируют вывезти из украинских городов, находиться в которых опасно. Договоренностей на этот счет 7 марта стороны достигли в ходе переговоров в Беловежской пуще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже две недели не только Россия и Украина, но и весь мир живет по-новому. Кто-то смог смириться, а кому-то до сих пор кажется, что все происходящее – затянувшийся сон. Чтобы прервать этот кошмар, ставку сделали на переговоры. Но, как отметит российская сторона, третий раунд в Беловежской пуще был самым непродуктивным. Сложилось впечатление, что официальному Киеву просто все равно.