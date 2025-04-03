Мы с Президентом – трудоголики! Белорус вспомнил визит Лукашенко в Тихиничи

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

– И сколько вы будете стоять на техобслуживании? День? Два? Сколько?

– Если быстрое ТО, то нет. Масло поменять. Два топливных фильтра.

– Масло заменяете и поехали?

– Да. И масленки промазать.

– Вообще надежные, крепкие трактора?

– Да.

– Крепкие, да? Если будешь обслуживать и механизатор толковый, так он будет крепкий. Спасибо, ребята!

Алена Сырова, политический обозреватель:

Вполне обычная для рабочих поездок первого лица страны встреча. Практически во время каждой есть место вот такому неформальному и спонтанному общению. Но не сказать, что это событие рядовое для ее участников, даже несмотря на то, что один за другим в течение продолжительного времени наблюдал со стороны. То есть можно сказать, что практически знаком. И так волей-неволей задумаешься о том, что в Беларуси нет не своих.

Сергей Канода, машинист ОАО «Тихиничи»:

Мне он очень нравится. Поздоровался, поговорили – достаточно. Я рад был увидеть его. Я служил во внутренних войсках, вдалеке я его видел, а так, чтобы в двух метрах... Алена Сырова:

В армию пошли, срочная служба была? Сергей Канода:

Да. Честно, это лишняя трата времени. Я по образованию – электромонтер по ремонту и обслуживанию бытовой техники. Я никуда не мог устроиться на работу. Требовали везде стаж. Где я его возьму? Очень было тяжело. Лучше сразу. Поступил мой ребенок, дадут отработку. Лучше работать. А в мое время мне понравилось. Как сейчас служба – это детский сад. Это в цирк сходить на полтора года просто и все. Сейчас и телефоны можно. В то время – нет. В таксофон раз в неделю отведут. «Родину, Отечество должны защищать все». Президент Беларуси прокомментировал полемику вокруг нового закона о службе в армии. Сергей Канода:

В жизни, если судить по детям, они берут пример от родителей. Не школа, а родители. Все дети первое, что они видят каждый день, – они берут пример от родителей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть один совет, коль вы намекаете на то, что я родитель. Я своих сыновей, особенно младшего, возьмем младшего, воспитывал просто. Я делал то у него на глазах, что должен делать он. Обязательно учеба! Обязательно! Если ты неуч – это беда. И уже остальное. Музыка – это будет неплохо, если есть к этому способности. Если нет, не надо напрягать детей. И спорт. Ну, это просто на злобу. Два часа в день вы должны заниматься спортом, если вы хотите просто быть здоровым. То есть секрет один – делай, как я.

Сергей Канода:

У меня отец был трудоголик. Он лежачий уже 22 года, упал неудачно. В то время, когда он мне нужен был, мне было 13 лет, это случилось. Если бы он был даже на ногах, мне кажется, было бы и сейчас совсем по-другому. Может быть, даже я здесь бы не работал. Было бы что-то по-другому. «Научились играть цифрами!» – Лукашенко отчитал чиновников за сокрытие реального состояния посевной. Сергей Канода:

Конечно, если бы мне не нравилось, я бы не работал. Мне нравится очень. Самая приятная работа в поле – это когда после комбайнов выезжаешь прессовать. Очень нравится. Солнышко, тепло – вообще прекрасно. Кондиционер включил, потихонечку работаешь. Красота просто! Когда прессование, это еще кукуруза растет, кукурузу убирать надо. Там еще работы тьма. Работы хватает круглый год. Зимой месяц в отпуске. А летом – сезон, можно заработать хорошо. «Хорошая будет зарплата – 1000, но нам надо ее получить». Президент во время рабочей поездки в Гродненскую область (читайте здесь). Александр Лукашенко:

Если будет работать экономика, будет что покушать и во что одеть людей, это гарантия того, что мы выдержим (подробности).