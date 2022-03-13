«Спасибо очень хорошим людям». Лолита Милявская вывезла пожилую маму и дочь из Киева

В Украине боевые действия не прекращаются. Только за последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР около 20 раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новый пакет военной помощи США Украине включает противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие.
Вся эта картинка не может не пугать обычных украинцев. Только к этому часу страну покинули более 2,5 миллиона граждан. Большинство из них устремились в Евросоюз. Там ожидают, что общее число беженцев достигнет отметки в 5 миллионов человек. О чем тут говорить? Киев уже полупустой. Даже Лолита Милявская, украинка по рождению и россиянка по паспорту, вывезла свою пожилую мать и дочь.
Лолита Милявская, певица, телеведущая (Россия):
От всей моей семьи привет всем и спасибо очень хорошим людям, которые сделали все возможное, чтобы мы тут все были вместе: моя мамочка, моя дочечка. Передавайте привет, давайте.
– Привет Толечке, Димочке. Всех вас любим.
– Очень любим.
– Бабуля, а от тебя кому привет?
– Всем хорошим людям.
– Все хорошим. Спасибо, правда, что очень много хороших людей помогало, искренне благодарны.
«Молока мне надо деткам». Российская армия оказывает помощь людям в пострадавших районах Украины – подробнее здесь.