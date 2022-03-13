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«Спасибо очень хорошим людям». Лолита Милявская вывезла пожилую маму и дочь из Киева

13 марта 2022 17:56
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В Украине боевые действия не прекращаются. Только за последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР около 20 раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новый пакет военной помощи США Украине включает противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие.  

«Спасибо очень хорошим людям». Лолита Милявская вывезла пожилую маму и дочь из Киева-1

Вся эта картинка не может не пугать обычных украинцев. Только к этому часу страну покинули более 2,5 миллиона граждан. Большинство из них устремились в Евросоюз. Там ожидают, что общее число беженцев достигнет отметки в 5 миллионов человек. О чем тут говорить? Киев уже полупустой. Даже Лолита Милявская, украинка по рождению и россиянка по паспорту, вывезла свою пожилую мать и дочь.  

«Спасибо очень хорошим людям». Лолита Милявская вывезла пожилую маму и дочь из Киева-4

Лолита Милявская, певица, телеведущая (Россия):  
От всей моей семьи привет всем и спасибо очень хорошим людям, которые сделали все возможное, чтобы мы тут все были вместе: моя мамочка, моя дочечка. Передавайте привет, давайте.  
– Привет Толечке, Димочке. Всех вас любим.  
– Очень любим.  
– Бабуля, а от тебя кому привет?  
– Всем хорошим людям.  
– Все хорошим. Спасибо, правда, что очень много хороших людей помогало, искренне благодарны.  

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# Международная политика # Лолита Милявская # Фотофакт

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