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«Отрезвление идёт политических элит Европейского союза». Насколько Зеленский токсичная фигура для Запада?

21 июня 2022 18:50
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Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, и Сергей Рекеда, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции.  

Юлия Бешанова, СТВ:  
Поговорим сегодня о наболевшем. К сожалению, ситуация в Украине затронула весь мир. На прошлой неделе мы наблюдали приезд видных европейских политиков в Киев, причем кое-что анонсировалось, кое-что проходило практически внезапно, эти визиты были. Как вам кажется, о чем говорили? Потому что информации было очень мало. С чем приехали в Киев европейские политики и насколько Зеленский становится токсичной фигурой для Запада? Насколько возможно его смещение сейчас?  

«Для Запада все равно фигура Зеленского остается ключевой»  

«Отрезвление идёт политических элит Европейского союза». Насколько Зеленский токсичная фигура для Запада?-1

Сергей Рекеда, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции (Москва):  
Насчет токсичности на данном этапе для Запада я бы не говорил, потому что, наоборот, для Запада все равно фигура Зеленского остается ключевой, это такой фронтмен этого шоу, которое разворачивается именно на страницах и украинских, и западных СМИ, и им нужно такое лицо медийное, раскрученное. Относительно целей и задач реальных, с которыми приезжали западные лидеры, мы все видели предположения и информацию, что приезжали с предложением компромисса какого-то с Россией, снова выходы на переговоры, в том числе и путем сдачи части территории. Я думаю, что в целом можно более-менее с уверенностью говорить о том, что согласовывались позиции о дальнейшей деятельности руководства Киева в новых условиях, потому что становится все более и более очевидным, что можно сколько угодно продвигать в TikTok и соцсетях мифы и образы победы Киева на Донбассе, но де-факто этого не происходит. Это прекрасно понимают и в Киеве, и в Германии, и во Франции. Поэтому нужно вырабатывать новую стратегию. Наверное, об этом и шла прежде всего речь.  

«Многие высказывания Украины не соответствуют действительности»  

«Отрезвление идёт политических элит Европейского союза». Насколько Зеленский токсичная фигура для Запада?-4

Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Я бы здесь еще хотел добавить. Мы видим, что Макрон, Драги и Шольц приехали, и их не сопровождали, например, польский лидер, английский лидер. Я думаю, что это вектор немножко другой – не на конфронтацию, а именно на усиление переговорных позиций на убеждение Зеленского. Я бы еще хотел обратить внимание, что сегодня Олаф Шольц сказал, что многие высказывания Украины не соответствуют действительности. Поэтому те вещи, которые пиарят Арестович, Подоляк и ряд других людей, в общем не соответствуют действительности реально.  

Посмотрите, что показали выборы в парламент во Франции. Если раньше фракция, поддерживающая Макрона, составляла 345 человек в парламенте из 577, то выборы показали провал (то есть сегодня 245 членов). Мы увидели победу, скажем так, увеличение представителей в парламенте фракции Ле Пен. Раньше было восемь человек, а сейчас практически в 10 раз больше (по-моему, 89). Поэтому левые и правые победили. А та либеральная составляющая проиграла. Это вызвано, наверное, все-таки непопулярными шагами, которые предпринимает, в частности, руководитель Франции. Но в целом, на мой взгляд, есть размежевания во взглядах, есть партия, которая поддерживает силовые составляющие – воевать до последнего украинца. Но есть и лидеры (и этот раскол более усиливается), которые прекрасно понимают, что здесь достичь своих политических, экономических целей в долгой перспективе невозможно. Поэтому, я думаю, немножко отрезвление идет политических элит Европейского союза.  

Юлия Бешанова:  
Если говорить о переговорном процессе, российское руководство заявляло, что специальная военная операция будет доведена до конца и будут выполнены все цели. Как это коррелируется с возможным переговорным процессом сейчас?  

О спецоперации: «Цели остаются прежними»  

«Отрезвление идёт политических элит Европейского союза». Насколько Зеленский токсичная фигура для Запада?-7

Сергей Рекеда:  
Сейчас в рамках спецоперации силовым путем пытаются реализовать те цели и задачи, которые обсуждались еще в феврале между российским президентом с лидерами Франции и Германии. Ведь еще перед спецоперацией (в феврале 2022 года) Макрон обещал довести позицию Москвы до Киева относительно демилитаризации, вывода из системы политического управления всех неонацистских групп и так далее. К сожалению, потом, прибыв из Москвы в Киев, Макрон, как сообщается, даже не довел до Зеленского эту позицию Москвы, хотя было это обещано. Поэтому единственное, что оставалось делать, – уже самостоятельно добиваться реализации этих целей, но уже в рамках спецоперации. Поэтому никаких изменений, трансформаций в общем-то здесь нет с весны 2022 года, и цели остаются прежними.  

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# Международная политика # Юлия Бешанова # Игорь Гедич # Сергей Рекеда # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Владимир Зеленский # Марин Ле Пен # Петр Порошенко # Эммануэль Макрон # Виктор Медведчук # Фотофакт

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