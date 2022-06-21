«Отрезвление идёт политических элит Европейского союза». Насколько Зеленский токсичная фигура для Запада?

Юлия Бешанова, СТВ: Поговорим сегодня о наболевшем. К сожалению, ситуация в Украине затронула весь мир. На прошлой неделе мы наблюдали приезд видных европейских политиков в Киев, причем кое-что анонсировалось, кое-что проходило практически внезапно, эти визиты были. Как вам кажется, о чем говорили? Потому что информации было очень мало. С чем приехали в Киев европейские политики и насколько Зеленский становится токсичной фигурой для Запада? Насколько возможно его смещение сейчас?

Сергей Рекеда, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции (Москва): Насчет токсичности на данном этапе для Запада я бы не говорил, потому что, наоборот, для Запада все равно фигура Зеленского остается ключевой, это такой фронтмен этого шоу, которое разворачивается именно на страницах и украинских, и западных СМИ, и им нужно такое лицо медийное, раскрученное. Относительно целей и задач реальных, с которыми приезжали западные лидеры, мы все видели предположения и информацию, что приезжали с предложением компромисса какого-то с Россией, снова выходы на переговоры, в том числе и путем сдачи части территории. Я думаю, что в целом можно более-менее с уверенностью говорить о том, что согласовывались позиции о дальнейшей деятельности руководства Киева в новых условиях, потому что становится все более и более очевидным, что можно сколько угодно продвигать в TikTok и соцсетях мифы и образы победы Киева на Донбассе, но де-факто этого не происходит. Это прекрасно понимают и в Киеве, и в Германии, и во Франции. Поэтому нужно вырабатывать новую стратегию. Наверное, об этом и шла прежде всего речь.

Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я бы здесь еще хотел добавить. Мы видим, что Макрон, Драги и Шольц приехали, и их не сопровождали, например, польский лидер, английский лидер. Я думаю, что это вектор немножко другой – не на конфронтацию, а именно на усиление переговорных позиций на убеждение Зеленского. Я бы еще хотел обратить внимание, что сегодня Олаф Шольц сказал, что многие высказывания Украины не соответствуют действительности. Поэтому те вещи, которые пиарят Арестович, Подоляк и ряд других людей, в общем не соответствуют действительности реально.

Посмотрите, что показали выборы в парламент во Франции. Если раньше фракция, поддерживающая Макрона, составляла 345 человек в парламенте из 577, то выборы показали провал (то есть сегодня 245 членов). Мы увидели победу, скажем так, увеличение представителей в парламенте фракции Ле Пен. Раньше было восемь человек, а сейчас практически в 10 раз больше (по-моему, 89). Поэтому левые и правые победили. А та либеральная составляющая проиграла. Это вызвано, наверное, все-таки непопулярными шагами, которые предпринимает, в частности, руководитель Франции. Но в целом, на мой взгляд, есть размежевания во взглядах, есть партия, которая поддерживает силовые составляющие – воевать до последнего украинца. Но есть и лидеры (и этот раскол более усиливается), которые прекрасно понимают, что здесь достичь своих политических, экономических целей в долгой перспективе невозможно. Поэтому, я думаю, немножко отрезвление идет политических элит Европейского союза.

Юлия Бешанова:

Если говорить о переговорном процессе, российское руководство заявляло, что специальная военная операция будет доведена до конца и будут выполнены все цели. Как это коррелируется с возможным переговорным процессом сейчас?

О спецоперации: «Цели остаются прежними»