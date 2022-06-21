«Психологические особенности, как Наполеон и нарцисс». Зеленский понимает, что минута славы скоро закончится?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, и Сергей Рекеда, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции.

Юлия Бешанова, СТВ:

Поговорим сегодня о наболевшем. К сожалению, ситуация в Украине затронула весь мир. Беларусь, Россия – Союзное государство не исключение. Хотелось бы наш разговор начать с такого вопроса, который сейчас обсуждают все эксперты. Многие говорят о том, что то, что сейчас происходит в Украине, – это не конфликт России и Украины.

Мы говорили о коррупции украинских правящих элит. Этот кейс, который сейчас разыгрывается (Медведчук – Порошенко), – это стремление Зеленского укрепить свою власть еще больше? Почему сейчас это так активно обсуждается? Хотелось бы проследить логику.