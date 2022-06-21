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«Психологические особенности, как Наполеон и нарцисс». Зеленский понимает, что минута славы скоро закончится?

21 июня 2022 19:17
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Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, и Сергей Рекеда, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции.  

Юлия Бешанова, СТВ:
Поговорим сегодня о наболевшем. К сожалению, ситуация в Украине затронула весь мир. Беларусь, Россия – Союзное государство не исключение. Хотелось бы наш разговор начать с такого вопроса, который сейчас обсуждают все эксперты. Многие говорят о том, что то, что сейчас происходит в Украине, – это не конфликт России и Украины.  

Мы говорили о коррупции украинских правящих элит. Этот кейс, который сейчас разыгрывается (Медведчук – Порошенко), – это стремление Зеленского укрепить свою власть еще больше? Почему сейчас это так активно обсуждается? Хотелось бы проследить логику.  

«Психологические особенности, как Наполеон и нарцисс». Зеленский понимает, что минута славы скоро закончится?-1

Сергей Рекеда, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции (Москва):  
У него логика тотальной зачистки политического поля и создания в условиях войны собственного культа, культа лидера, вождя какого-то. Тут уже можно сослаться на заявления некоторых украинских экспертов и журналистов, которые сейчас за рубежом и за этим только остались на свободе, потому что было зачищено даже экспертное поле после начала спецоперации в Украине. И вот эти люди, которые когда-то были более-менее знакомы с Зеленским, говорят об определенных психологических особенностях его, как Наполеона и нарцисса, который очень ориентирован на собственную репрезентацию, создание образа лидера, поэтому во многом, возможно, тут даже такое психологическое, иррациональное есть в действиях Зеленского, чтобы эту минуту славы свою в рамках мировой политики использовать, понимая, что скоро эта минута закончится.  

Юлия Бешанова:  
Я очень надеюсь, что конфликты будут исчерпаны с минимальными людскими потерями. Это главное.  

«Психологические особенности, как Наполеон и нарцисс». Зеленский понимает, что минута славы скоро закончится?-4

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# Международная политика # Юлия Бешанова # Игорь Гедич # Сергей Рекеда # Владимир Зеленский # Фотофакт

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