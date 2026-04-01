Медведчук: Владимир Зеленский сам указал те страны, где у него спрятаны коррупционные деньги.
По его словам, режим закрыл 11 партий, включая партию «Оппозиционную платформу – За жизнь» (лидером которой являлся), а также применил репрессии против журналистов, священников и общественных деятелей.
По его мнению, украинский лидер не готов к реальным переговорам и использует войну для того, чтобы получить поддержку и власть.
Он заметил, что в XVII веке на территории Украины было много опасностей из-за набегов со стороны крымских татар и польских магнатов.
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