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Новости по тегу #Виктор Медведчук

Медведчук: Зеленский пытается обустроить себе запасной аэродром в арабских странах
01 апреля 2026 10:22

Медведчук: Зеленский пытается обустроить себе запасной аэродром в арабских странах

Медведчук: украинцам сложно свергнуть Зеленского, так как он зачистил страну
17 ноября 2025 08:09

Медведчук: украинцам сложно свергнуть Зеленского, так как он зачистил страну

Зеленский хочет с помощью Запада принудить РФ к окончанию СВО – Медведчук
08 августа 2025 12:35

Зеленский хочет с помощью Запада принудить РФ к окончанию СВО – Медведчук

Медведчук: в Украине катастрофа, сопоставимая с событиями Руины
03 февраля 2025 09:15

Медведчук: в Украине катастрофа, сопоставимая с событиями Руины

Медведчук назвал три условия урегулирования конфликта в Украине
25 сентября 2023 08:36

Медведчук назвал три условия урегулирования конфликта в Украине

Кремль назвал передачу командиров «Азова» Украине грубым нарушением договорённостей
09 июля 2023 17:32

Кремль назвал передачу командиров «Азова» Украине грубым нарушением договорённостей

«Преследовали цель мира». Почему не стоит верить заявлениям Меркель и Порошенко, что Минские соглашения были обречены?
12 февраля 2023 18:46

«Преследовали цель мира». Почему не стоит верить заявлениям Меркель и Порошенко, что Минские соглашения были обречены?

Минские соглашения, режим Зеленского и попытка Порошенко отдать Донбасс России. Интервью с Медведчуком после плена
12 февраля 2023 18:33

Минские соглашения, режим Зеленского и попытка Порошенко отдать Донбасс России. Интервью с Медведчуком после плена

«Минские соглашения могли быть выполнены по одному щелчку». Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»
11 февраля 2023 14:54

«Минские соглашения могли быть выполнены по одному щелчку». Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Гайдукевич: Медведчук – это умеренный был оппозиционер. А тех, кто мыслил более радикально, убивали
22 января 2023 18:26

Гайдукевич: Медведчук – это умеренный был оппозиционер. А тех, кто мыслил более радикально, убивали

«Впервые из уст украинского политика прозвучали призывы к миру». А что о Медведчуке думает депутат Европарламента?
22 января 2023 18:15

«Впервые из уст украинского политика прозвучали призывы к миру». А что о Медведчуке думает депутат Европарламента?

«Убийственная аналитика». Что о статье Медведчука в «Известиях» говорят эксперты из Европы?
22 января 2023 18:08

«Убийственная аналитика». Что о статье Медведчука в «Известиях» говорят эксперты из Европы?