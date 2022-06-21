Олаф Шольц: Германия будет поставлять Украине оружия столько, сколько потребуется

Запад не собирается сокращать поставки оружия в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скорее наоборот, в Киев польются новые потоки вооружений. Подтверждением тому служит и заявление канцлера ФРГ.

Олаф Шольц заявил, что Германия будет поставлять Украине оружия столько, сколько той потребуется. Это решение было принято после посещения страны на прошлой неделе. Эти слова нашли подтверждение и в действиях. Берлин официально подтвердил планы отправить Украине 30 зенитных самоходных установок, три комплекса ракетных систем залпового огня и системы противовоздушной обороны.