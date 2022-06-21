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Олаф Шольц: Германия будет поставлять Украине оружия столько, сколько потребуется

21 июня 2022 15:29
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Запад не собирается сокращать поставки оружия в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скорее наоборот, в Киев польются новые потоки вооружений. Подтверждением тому служит и заявление канцлера ФРГ.

Олаф Шольц: Германия будет поставлять Украине оружия столько, сколько потребуется-1

Олаф Шольц заявил, что Германия будет поставлять Украине оружия столько, сколько той потребуется. Это решение было принято после посещения страны на прошлой неделе. Эти слова нашли подтверждение и в действиях. Берлин официально подтвердил планы отправить Украине 30 зенитных самоходных установок, три комплекса ракетных систем залпового огня и системы противовоздушной обороны.  

Олаф Шольц: Германия будет поставлять Украине оружия столько, сколько потребуется-4

На очереди еще одна крупная партия ракетных установок, гаубиц и около шести миллионов боеприпасов. Стоит отметить, что военный бюджет Германии на 2023 год увеличен на два миллиарда евро. И эти деньги в основном пойдут на военную поддержку Украины.

# Международная политика # Олаф Шольц # Фотофакт

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