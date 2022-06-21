Олаф Шольц: Германия будет поставлять Украине оружия столько, сколько потребуется

Запад не собирается сокращать поставки оружия в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скорее наоборот, в Киев польются новые потоки вооружений. Подтверждением тому служит и заявление канцлера ФРГ.
Запад не собирается сокращать поставки оружия в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скорее наоборот, в Киев польются новые потоки вооружений. Подтверждением тому служит и заявление канцлера ФРГ.
Олаф Шольц заявил, что Германия будет поставлять Украине оружия столько, сколько той потребуется. Это решение было принято после посещения страны на прошлой неделе. Эти слова нашли подтверждение и в действиях. Берлин официально подтвердил планы отправить Украине 30 зенитных самоходных установок, три комплекса ракетных систем залпового огня и системы противовоздушной обороны.
На очереди еще одна крупная партия ракетных установок, гаубиц и около шести миллионов боеприпасов. Стоит отметить, что военный бюджет Германии на 2023 год увеличен на два миллиарда евро. И эти деньги в основном пойдут на военную поддержку Украины.