Новости по тегу #Марин Ле Пен

Промышленники сворачивают производство и собираются проводить массовые сокращения. А французы в таких условиях не хотят тратить деньги, дожидаясь лучших времен.
Несмотря на свой теперь не самый уверенный статус в Европарламенте, Ле Пен безо всякого страха заявила, что именно устаревшая политика Брюсселя спровоцировала непростительное экономическое и промышленное отставание Евросоюза.
Ле Пен: мы учим Россию демократии, она вернула нам этот урок бумерангом.
Почему антивоенная оппозиция не так заметна? Даже партия Марин Ле Пен не осмелилась критиковать недавний раскол администрации Трампа с Зеленским. Почему так?
Для выполнения поставленной цели Франции необходимо найти дополнительные 30 миллиардов евро в год.
Ле Пен – главный конкурент Макрона в борьбе за президентское кресло. И ее шансы весьма высоки. Согласно исследованиям, она лидирует в опросах общественного мнения.
Париж запросил для Ле Пен штраф в размере 300 тысяч евро, пять лет заключения и лишение права участвовать в избирательной кампании.
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