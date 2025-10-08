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Новости по тегу #Марин Ле Пен

Политическая нестабильность во Франции обойдётся стране в 15 млрд евро
08 октября 2025 17:31

Политическая нестабильность во Франции обойдётся стране в 15 млрд евро

Марин Ле Пен назвала политику ЕС дряхлой и токсичной
02 мая 2025 19:40

Марин Ле Пен назвала политику ЕС дряхлой и токсичной

Россия вернула Франции бумерангом ее урок демократии – Ле Пен
02 апреля 2025 10:30

Россия вернула Франции бумерангом ее урок демократии – Ле Пен

Николя Миркович: Марин Ле Пен не хочет, чтобы ее воспринимали как агента Путина
10 марта 2025 09:02

Николя Миркович: Марин Ле Пен не хочет, чтобы ее воспринимали как агента Путина

Увеличение затрат на оборону до 3,5% ВВП вызовет финансовые проблемы во Франции
05 марта 2025 16:57

Увеличение затрат на оборону до 3,5% ВВП вызовет финансовые проблемы во Франции

Марин Ле Пен заявила, что готовится к досрочным президентским выборам во Франции
18 декабря 2024 16:56

Марин Ле Пен заявила, что готовится к досрочным президентским выборам во Франции

Прокуратура Франции добивается заключения для главного оппонента Макрона
15 ноября 2024 06:23

Прокуратура Франции добивается заключения для главного оппонента Макрона

Во Франции может сформироваться первое ультраправое правительство со времён Второй мировой
07 июля 2024 17:38

Во Франции может сформироваться первое ультраправое правительство со времён Второй мировой

Марин Ле Пен назвала Евросоюз токсичным объединением
17 июня 2024 18:15

Марин Ле Пен назвала Евросоюз токсичным объединением

Глава МИД Франции осудил высказывание Макрона об отправке войск в Украину
01 марта 2024 17:19

Глава МИД Франции осудил высказывание Макрона об отправке войск в Украину

Французские фермеры взяли Париж в осаду – город почти отрезан от внешнего мира
29 января 2024 19:30

Французские фермеры взяли Париж в осаду – город почти отрезан от внешнего мира

Французская прокуратура обвиняет Марин Ле Пен в присвоении государственных средств
23 сентября 2023 12:48

Французская прокуратура обвиняет Марин Ле Пен в присвоении государственных средств