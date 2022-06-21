«Против Зеленского готовится заговор внутри его же Вооружённых сил». На кого сейчас хотят свалить вину неудач?

Юлия Бешанова, СТВ: Поговорим сегодня о наболевшем. К сожалению, ситуация в Украине затронула весь мир. Беларусь, Россия – Союзное государство не исключение. Если говорить о том, что сейчас происходит внутри Украины, естественно, это все отражается и на Союзном государстве. Активно муссируется тема, что против Зеленского готовится заговор внутри его же Вооруженных сил. Насколько сейчас эти брожения, шатания актуальны? Потому что если посмотреть на интернет-источники и проанализировать то, что пишут украинские СМИ, то создается впечатление, что все очень хорошо и никакого внутреннего раздрая нет.

Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Украинские СМИ, мы понимаем, чью позицию занимают, и здесь ничего удивительного нет. Фейки, которые плодятся в Украине, начиная с духа Киева и определенными другими вещами, о которых я не хотел бы здесь говорить. Но действительно, есть сведения относительно Залужного, министра обороны – его отодвигают, командующего Вооруженными силами Украины отодвигают от Зеленского. Возможно, на него хотят свалить всю вину тех неудач, которые существуют на донецком направлении. Уже его можно меньше видеть на телевидении, поэтому этот кейс по Залужному, действительно, возможно, на него повесят всех собак. Естественно, господин Зеленский занимает позицию, которую ему говорят сверху. Мы понимаем прекрасно, что здесь существует внешнее управление, влияние тех сил, которые стоят над Украиной, которые дергают за ниточку за принятие решений. И я абсолютно не исключаю, что Залужный может быть сделан такой фигурой, на которую повесят всех собак. Это абсолютно логично, и возможно, в политической элите украинской и существуют какие-то мнения. Потому что реальных успехов, подтвержденных, верифицированных успехов, на восточном направлении у ВСУ, в общем, не существует. Существует только в каком-то информационном пространстве, действительно. Центр психологических операций делает свою работу. В этом направлении мы видим много фейков, информацию нужно выуживать по крупицам. Но то, что заговор против Зеленского может существовать, абсолютно не исключаю.