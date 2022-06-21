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В Польше установили стоимость угля в 230 долларов за тонну, но его покупают всё равно дороже

21 июня 2022 15:25
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Новости Польши. В Польше перед отопительным сезоном разгорается сильный конфликт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Камнем преткновения стал каменный уголь, вернее, стремительно растущие на него цены.  

В Польше установили стоимость угля в 230 долларов за тонну, но его покупают всё равно дороже-1

Несмотря на то, что правительство установило гарантированную стоимость топлива около 230 долларов за тонну, полякам все равно приходится платить за него больше. 300, а то и 400 долларов. А если учесть, что 70 % из 5,5 миллиона частных домов в Польше отапливается углем, то деваться людям некуда. Подготовка запасов топлива сжигает все их сбережения. Поляки во всех бедах винят продавцов, которые, по их мнению, наживаются на безвыходном положении.  

В Польше установили стоимость угля в 230 долларов за тонну, но его покупают всё равно дороже-4

Дело иногда доходит до оскорблений и даже до драк. Продавцы, в свою очередь, винят во всех бедах правительство, которое обещало субсидии, чтобы снизить ценовую нагрузку на население. Но своих обещаний не выполнило и, похоже, не собирается выполнять. А людям пора перестать верить политикам, которые «что-то бормочут по телевизору».  

В Польше установили стоимость угля в 230 долларов за тонну, но его покупают всё равно дороже-7

Илона Волынец, СТВ:  
Поэтому продавцам приходится доплачивать свои злотые за каждую тонну из собственного кармана, чтобы хоть как-то заработать на этом. Что поднимает цену и так недешевого угля. Получается замкнутый круг. Люди не верят бизнесменам, бизнесмены не верят правительству. А министрам, похоже, до них нет никакого дела.  

# Кризис в ЕС # Илона Волынец # Фотофакт

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