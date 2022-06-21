В Польше установили стоимость угля в 230 долларов за тонну, но его покупают всё равно дороже

Новости Польши. В Польше перед отопительным сезоном разгорается сильный конфликт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Камнем преткновения стал каменный уголь, вернее, стремительно растущие на него цены.

Несмотря на то, что правительство установило гарантированную стоимость топлива около 230 долларов за тонну, полякам все равно приходится платить за него больше. 300, а то и 400 долларов. А если учесть, что 70 % из 5,5 миллиона частных домов в Польше отапливается углем, то деваться людям некуда. Подготовка запасов топлива сжигает все их сбережения. Поляки во всех бедах винят продавцов, которые, по их мнению, наживаются на безвыходном положении.

Дело иногда доходит до оскорблений и даже до драк. Продавцы, в свою очередь, винят во всех бедах правительство, которое обещало субсидии, чтобы снизить ценовую нагрузку на население. Но своих обещаний не выполнило и, похоже, не собирается выполнять. А людям пора перестать верить политикам, которые «что-то бормочут по телевизору».