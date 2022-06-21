«Польская элита больна этой темой». На какие территории претендует эта страна и что значит карта Речи Посполитой в их понимании?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, и Сергей Рекеда, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции. Юлия Бешанова, СТВ:

Поговорим сегодня о наболевшем. К сожалению, ситуация в Украине затронула весь мир. Беларусь, Россия – Союзное государство не исключение. Хотелось бы наш разговор начать с такого вопроса, который сейчас обсуждают все эксперты. Многие говорят о том, что то, что сейчас происходит в Украине, – это не конфликт России и Украины. Что сейчас происходит в этой стране? Это конфликт на территории Украины между Россией и консолидированным Западом

Сергей Рекеда, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции (Москва):

Я думаю, что правы те, кто говорят, что это как минимум не только конфликт России и Украины. Если рассматривать в двустороннем формате, то это конфликт России и той политической системы, которая укоренилась и сформировалась после 2014 года. По большому счету, это, конечно, конфликт на территории Украины между Россией и консолидированным Западом, который еще пока что консолидирован довольно в большой степени. По большому счету, в ближайшее время это будет только усиливать буферную составляющую в Восточной Европе между евразийским пространством и европейским пространством. Это неминуемо, потому что в стратегической перспективе это должно вывести к складыванию новой архитектуры безопасности в Европе, но пока мы дойдем до этого уже конструктивного этапа, нам нужно будет на протяжении не одного и не двух лет идти по пути обострения дальнейшего. Юлия Бешанова:

То есть пока окончания и замораживания не предвидится? Сергей Рекеда:

Пока, как мне представляется, это начало острого этапа конфликта. Если до этого был какой-то генезис обострения, то сейчас начальный этап острого противостояния. Юлия Бешанова:

Если говорить о Беларуси, регулярно на наших рубежах происходят провокации. Как на это реагировать, как мы сейчас реагируем и как будет развиваться эта ситуация на наших рубежах? Тем более регулярно в интернете, в некоторых источниках мы видим информацию, что белорусские войска либо уже перешли границу и воюют, либо вот-вот начнут. Что происходит на самом деле? Действия Беларуси имеют абсолютно защитный характер

Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Действительно, мы видим ту гибридную войну, которая происходит на нашей территории и в информационном пространстве, и во всех сферах: и в экономической, и в политической. Но Президент недавно сказал, что южное направление нам необходимо усиливать. В принципе, уже принято решение. В этом направлении уже сделаны шаги, делаются шаги. Мы знаем, что ряд, по-моему, восемь батальонов тактических групп находятся на южных рубежах белорусских. Они там выполняют функцию сдерживающую, естественно. Президент наш говорил о том, что никто не собирается какие-то наступательные действия, ввести белорусские войска в направлении Украины, и поэтому решения, которые сейчас приняты, соответствуют действительности. Мы знаем опыт 1941 года, начального периода войны, когда мы в какой-то степени не совсем были готовы – советская армия – к тому блицкригу, который начался в том числе с белорусской земли. Сейчас время изменилось. Есть силовые составляющие белорусские, институты, которые ведут соответствующую деятельность, начиная от пограничной службы, заканчивая подразделениями Министерства обороны. Показательным был вчерашний визит военных атташе западных государств (не только западных государств) на нашу южную границу. Командующий силами специальных операций, Управление международного военного сотрудничества показало реально те действия, которые мы предпринимаем, которые носят абсолютно защитный характер. Я видел, когда задали вопрос польскому военному атташе: можете ли вы подобное у себя на границе показать для белорусов? К сожалению, вопрос повис в воздухе. Была дежурная фраза: не время. Но мы прекрасно понимаем и знаем, что уже с конца прошлого года три механизированные дивизии стояли на наших западных рубежах. Мы это знаем и предпринимаем определенные шаги в сотрудничестве с Россией. В рамках региональной группировки войск у нас есть планы, которые в случае необходимости будут приведены в действие.

Вся территория Западной Беларуси и Западной Украины на их карте представлена как карта Речи Посполитой Юлия Бешанова:

Если говорить о новой архитектуре мира, о переделе мира, сейчас же и поляки достаточно активно проявляют свои амбиции на территории Украины. Это что? Это действительно реальность, когда Украину просто могут растянуть на части и разделить ее? Игорь Гедич:

Еще в 2019 году, если не ошибаюсь, в Польше появились железнодорожные поезда. Юлия Бешанова:

С удивительной картой. Игорь Гедич:

Удивительная карта: вся территория Западной Беларуси и Западной Украины на этой карте была представлена как карта Речи Посполитой. Знаете, у нас, белорусов, никогда не было подобных притязаний, хотя, наверное, могли бы. Вспомните нашу историю. Мы могли бы вспомнить Белосток, мы могли бы вспомнить Вильно, но мы не вспоминаем. У нас нет претензий к тем границам, которые сейчас существуют, и мы их не оспариваем. У меня была встреча в Польше с представителем Варшавского университета, с профессором. Знаете, с чего началось знакомство? Протягивание руки – «А, то пан с нашего польского Гродно?» Я, естественно, нашел, что ответить, про Белосток вспомнил. Но мы, белорусы, никогда при знакомстве, даже при общении тесном не поднимаем эту тему. Польская элита больна этой темой. К сожалению, те действия, которые сейчас предпринимаются, во главе этих идей выступают Великобритания, Польша. Естественно, под эгидой Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что спят и видят, президент Польши – о том, что Крэсы ўсходнія будут в составе Речи Посполитой.