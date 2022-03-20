«Люди остаются без воды, еды, электричества и связи». Что сегодня происходит в ДНР и ЛНР? Последние данные

За американские кредиты приходится отдавать проценты. За это сейчас расплачиваются в некотором роде и украинцы, которые по своей воле не смогут прекратить конфликт с Россией. На это нужно, как отметил Президент в интервью TBS, разрешение еще и США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. После чего может наступить моментальное прекращение огня. И пока есть такая возможность, но воспользуются ли ей, вот в чем вопрос. Лукашенко о конфликте в Украине: «Как только министры иностранных дел парафируют договор, возможно прекращение огня». Читайте здесь.

Президент также сделал оговорку, что ситуация для Украины может измениться в худшую сторону, и речь пойдет уже не о договоре, а о капитуляции. Да и складывается впечатление, что за счет переговоров эта страна решает другие тактические задачи, например, перегруппировать силы. И главная проблема, что стороны не доверяют друг другу. Да еще и со стороны США, которые негласно участвуют в конфликте, прослеживается четкое желание заморозить или прервать переговорный процесс. Так, Байден называет Путина – цитата – смертоносным диктатором. По нашей стране Украина выпускает ракеты «Точка-У». А советник Зеленского призывает к рельсовой войне в Беларуси. «Это обращение не только мое». Советник Зеленского призвал к «рельсовой войне» в Беларуси.

Ольга Коршун:

Украина ведет себя в этой ситуации крайне недипломатично. И это самое мягкое выражение. Вот как украинские пограничники провожали нашего посла. «С презрением!» Украинские пограничники устроили провокацию при выезде посла Беларуси из Украины.

Ольга Коршун, СТВ:

Казалось, что в Украине только президент отличается актерским даром. Но нет, видимо, у многих проснулся комедийный талант. Только вот простым украинцам не до смеха. Они гибнут под обстрелами, покидают свои дома. Миллионы уже стали беженцами. Специальный корреспондент Сергей Шуманский о том, что сейчас происходит в Украине и будет ли этому конец.

Вот такая лежит у людей в огороде. Адрес: город Мелитополь, Короленко, 14. 18 марта. ПВО сработало. Я не знаю, что это такое, как это называется.

Это называется разгонная часть ракеты тактического комплекса «Точка-У». Сам снаряд представляет собой металлическую трубу, внутри которой находится 50 гранат. Каждая дает порядка 300 осколков. При подрыве в воздухе площадь поражения достигает нескольких гектаров, поэтому применение ракет над мирным городом однозначно является военным преступлением. Но украинской армии на этот факт ровным счетом наплевать…

14 марта кассетный боеприпас «Точки-У» прилетел в самый центр Донецка. По уточненным данным, погибло 20 и было ранено 28 человек. Через несколько дней с подконтрольной Киеву территории по жилым кварталам Мелитополя были выпущены еще три ракеты с кассетными боевыми частями, но российская ПВО отразила атаку.

ВСУ прямой наводкой продолжают уничтожать мирных жителей Донбасса, в то время как реакция международных организаций остается нулевой. Наоборот, в военных преступлениях пытаются обвинить Россию. Западные СМИ направо и налево трубят, что разрушенные ракетами жилые дома – это результат российской агрессии. И лишь реальные свидетели киевского геноцида рассказывают правду, которая не нуждается в комментариях.

Пять дней в погребе сидели. Начинаю выходить – с автоматом [неразборчиво – прим. ред.]. Начинаю говорить, говорю: дай мне до внука пройти, 50 метров. Говорю: хоть в меня стреляйте, но в жену хоть не стреляйте. «Ешчэ побачымо», акцент, блин. «Хоть в меня стреляйте, но в жену хоть не стреляйте». Очевидец об украинских военных. Читайте здесь.

Люди остаются без воды, еды, электричества и связи. За 31 день эскалации в результате обстрела украинских войск в ДНР погибли 55 мирных жителей, еще 318 получили ранения. «Молодые люди, страшные, в наколках». В Мариуполе продолжаются бои после отказа украинских военных сложить оружие. (Подробности здесь).

Эдуард Басурин, замначальника управления Народной милиции ДНР:

Обесточена подстанция «Трудовская», в результате чего отключены 153 трансформаторных подстанции, 26 котельных, 31 тысяча жителей остались без электроснабжения (здесь подробности).

Около 100 освобожденных городов Донбасса постепенно возвращаются к привычной жизни. После того как контроль здесь установили российские военные, в городах снова начал работу общественный транспорт, открылись магазины и школы. Тем не менее российская сторона продолжает поддерживать ДНР и ЛНР.

Игорь Конашенков: «Уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил». Читайте здесь. Тем временем начавшиеся еще в конце февраля в Беларуси мирные переговоры все больше затягиваются Киевом. Очевидно, чтобы боевые действия имели максимально тяжелые последствия для всех сторон конфликта. Такое развитие событий выгодно в первую очередь США, но никак не Украине.