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«Люди остаются без воды, еды, электричества и связи». Что сегодня происходит в ДНР и ЛНР? Последние данные

20 марта 2022 19:11
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За американские кредиты приходится отдавать проценты. За это сейчас расплачиваются в некотором роде и украинцы, которые по своей воле не смогут прекратить конфликт с Россией. На это нужно, как отметил Президент в интервью TBS, разрешение еще и США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. После чего может наступить моментальное прекращение огня. И пока есть такая возможность, но воспользуются ли ей, вот в чем вопрос.  

Лукашенко о конфликте в Украине: «Как только министры иностранных дел парафируют договор, возможно прекращение огня». Читайте здесь.  

«Люди остаются без воды, еды, электричества и связи». Что сегодня происходит в ДНР и ЛНР? Последние данные-1

Президент также сделал оговорку, что ситуация для Украины может измениться в худшую сторону, и речь пойдет уже не о договоре, а о капитуляции. Да и складывается впечатление, что за счет переговоров эта страна решает другие тактические задачи, например, перегруппировать силы. И главная проблема, что стороны не доверяют друг другу. Да еще и со стороны США, которые негласно участвуют в конфликте, прослеживается четкое желание заморозить или прервать переговорный процесс. Так, Байден называет Путина – цитата – смертоносным диктатором. По нашей стране Украина выпускает ракеты «Точка-У». А советник Зеленского призывает к рельсовой войне в Беларуси.  

«Это обращение не только мое». Советник Зеленского призвал к «рельсовой войне» в Беларуси.  

«Люди остаются без воды, еды, электричества и связи». Что сегодня происходит в ДНР и ЛНР? Последние данные-4

Ольга Коршун:
Украина ведет себя в этой ситуации крайне недипломатично. И это самое мягкое выражение. Вот как украинские пограничники провожали нашего посла.  

«С презрением!» Украинские пограничники устроили провокацию при выезде посла Беларуси из Украины.  

«Люди остаются без воды, еды, электричества и связи». Что сегодня происходит в ДНР и ЛНР? Последние данные-7

Ольга Коршун, СТВ:
Казалось, что в Украине только президент отличается актерским даром. Но нет, видимо, у многих проснулся комедийный талант. Только вот простым украинцам не до смеха. Они гибнут под обстрелами, покидают свои дома. Миллионы уже стали беженцами.  

Специальный корреспондент Сергей Шуманский о том, что сейчас происходит в Украине и будет ли этому конец.  

«Люди остаются без воды, еды, электричества и связи». Что сегодня происходит в ДНР и ЛНР? Последние данные-10

Вот такая лежит у людей в огороде. Адрес: город Мелитополь, Короленко, 14. 18 марта. ПВО сработало. Я не знаю, что это такое, как это называется.

«Люди остаются без воды, еды, электричества и связи». Что сегодня происходит в ДНР и ЛНР? Последние данные-13

Это называется разгонная часть ракеты тактического комплекса «Точка-У». Сам снаряд представляет собой металлическую трубу, внутри которой находится 50 гранат. Каждая дает порядка 300 осколков. При подрыве в воздухе площадь поражения достигает нескольких гектаров, поэтому применение ракет над мирным городом однозначно является военным преступлением. Но украинской армии на этот факт ровным счетом наплевать…

«Люди остаются без воды, еды, электричества и связи». Что сегодня происходит в ДНР и ЛНР? Последние данные-16

14 марта кассетный боеприпас «Точки-У» прилетел в самый центр Донецка. По уточненным данным, погибло 20 и было ранено 28 человек. Через несколько дней с подконтрольной Киеву территории по жилым кварталам Мелитополя были выпущены еще три ракеты с кассетными боевыми частями, но российская ПВО отразила атаку.

«Люди остаются без воды, еды, электричества и связи». Что сегодня происходит в ДНР и ЛНР? Последние данные-19

ВСУ прямой наводкой продолжают уничтожать мирных жителей Донбасса, в то время как реакция международных организаций остается нулевой. Наоборот, в военных преступлениях пытаются обвинить Россию. Западные СМИ направо и налево трубят, что разрушенные ракетами жилые дома – это результат российской агрессии. И лишь реальные свидетели киевского геноцида рассказывают правду, которая не нуждается в комментариях.

«Люди остаются без воды, еды, электричества и связи». Что сегодня происходит в ДНР и ЛНР? Последние данные-22

Пять дней в погребе сидели. Начинаю выходить – с автоматом [неразборчиво – прим. ред.]. Начинаю говорить, говорю: дай мне до внука пройти, 50 метров. Говорю: хоть в меня стреляйте, но в жену хоть не стреляйте. «Ешчэ побачымо», акцент, блин.

«Хоть в меня стреляйте, но в жену хоть не стреляйте». Очевидец об украинских военных. Читайте здесь.  

«Люди остаются без воды, еды, электричества и связи». Что сегодня происходит в ДНР и ЛНР? Последние данные-25

Люди остаются без воды, еды, электричества и связи. За 31 день эскалации в результате обстрела украинских войск в ДНР погибли 55 мирных жителей, еще 318 получили ранения.  

«Молодые люди, страшные, в наколках». В Мариуполе продолжаются бои после отказа украинских военных сложить оружие. (Подробности здесь).  

«Люди остаются без воды, еды, электричества и связи». Что сегодня происходит в ДНР и ЛНР? Последние данные-28

Эдуард Басурин, замначальника управления Народной милиции ДНР:  
Обесточена подстанция «Трудовская», в результате чего отключены 153 трансформаторных подстанции, 26 котельных, 31 тысяча жителей остались без электроснабжения (здесь подробности).  

«Люди остаются без воды, еды, электричества и связи». Что сегодня происходит в ДНР и ЛНР? Последние данные-31

Около 100 освобожденных городов Донбасса постепенно возвращаются к привычной жизни. После того как контроль здесь установили российские военные, в городах снова начал работу общественный транспорт, открылись магазины и школы. Тем не менее российская сторона продолжает поддерживать ДНР и ЛНР.  

«Люди остаются без воды, еды, электричества и связи». Что сегодня происходит в ДНР и ЛНР? Последние данные-34

Игорь Конашенков: «Уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил». Читайте здесь.  

Тем временем начавшиеся еще в конце февраля в Беларуси мирные переговоры все больше затягиваются Киевом. Очевидно, чтобы боевые действия имели максимально тяжелые последствия для всех сторон конфликта. Такое развитие событий выгодно в первую очередь США, но никак не Украине.  

«Люди остаются без воды, еды, электричества и связи». Что сегодня происходит в ДНР и ЛНР? Последние данные-37

Сергей Шуманский, корреспондент:  
Видимо, конечной целью Байдена, как и во время Минских соглашений 8 лет назад, по-прежнему остается не обеспечение паритета и безопасности, а создание нестабильной зоны замороженного конфликта по примеру Ирака и Сирии, но уже в непосредственной близости от России.  

# Международная политика # Эдуард Басурин # Александр Лукашенко # Сергей Шуманский # Владимир Путин # Джо Байден # Владимир Зеленский # Алексей Арестович # Ольга Коршун # Фотофакт

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