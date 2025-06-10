В Болгарии задержаны 6 человек по подозрению в жёстоком обращении с пожилыми пациентами

ЧП в одном из частных домов престарелых в Болгарии. Задержаны шесть человек по подозрению в жестоком обращении с пожилыми пациентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП в одном из частных домов престарелых в Болгарии. Задержаны шесть человек по подозрению в жестоком обращении с пожилыми пациентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пострадавшие подвергались физическому насилию, некоторые были связаны и принудительно находились под воздействием наркотиков. Многие годами жили взаперти, без надлежащей помощи. При таких ужасающих условиях ежемесячная плата в учреждении превышала 500 долларов за комнату.