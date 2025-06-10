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В Болгарии задержаны 6 человек по подозрению в жёстоком обращении с пожилыми пациентами

10 июня 2025 06:56
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ЧП в одном из частных домов престарелых в Болгарии. Задержаны шесть человек по подозрению в жестоком обращении с пожилыми пациентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Болгарии задержаны 6 человек по подозрению в жёстоком обращении с пожилыми пациентами-2

Пострадавшие подвергались физическому насилию, некоторые были связаны и принудительно находились под воздействием наркотиков. Многие годами жили взаперти, без надлежащей помощи. При таких ужасающих условиях ежемесячная плата в учреждении превышала 500 долларов за комнату.

# Пенсионеры

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