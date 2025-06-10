Первый день торговых переговоров между США и Китаем прошёл в Лондоне

В Лондоне прошел первый день второго раунда торговых переговоров между делегациями США и Китая. Встреча длилась шесть часов. Делегации обсуждали вопросы тарифов, экспортные ограничения на редкоземельные элементы и передовые технологии, которые вызывают беспокойство, в том числе у автопроизводителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают СМИ, переговоры в Лондоне могут продолжиться. Напомним, торгово-экономические консультации США и КНР уже состоялись в мае в Женеве. Там Пекин и Вашингтон договорились о частичном снижении взаимных пошлин. Однако впоследствии стороны обвинили друг друга в нарушениях. Возобновить диалог было решено после телефонного разговора Председателя КНР Си Цзиньпина и лидера США Дональда Трампа.