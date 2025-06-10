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В Финляндии пройдут масштабные военно-воздушные учения НАТО

10 июня 2025 06:15
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В НАТО анонсировали масштабные военно-воздушные учения в Финляндии. Они пройдут с 16 по 27 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Финляндии пройдут масштабные военно-воздушные учения НАТО-2

В тренировках примут участие около тысячи военнослужащих из США, Франции и Великобритании. В Финляндию также доставят около 40 боевых самолетов. Их разместят на нескольких авиабазах по всей стране. Напомним, после вступления Финляндии в НАТО в апреле 2023 года, активность военных маневров в стране значительно возросла.

# НАТО # Военные учения

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