«Это обращение не только моё». Советник Зеленского призвал к «рельсовой войне» в Беларуси

Белорусская сторона продолжает оказывать содействие украинцам и предоставляет возможность въезда на территорию нашей страны. В самой Украине ситуация остается напряженной. Люди массово покидают страну при первой же возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тем временем вслед за президентом адекватность теряют и другие украинские политики. Советник Зеленского, Алексей Арестович, анонсировал «тотальную рельсовую войну» и фактически призвал к совершению терактов на территории Беларуси. При этом четко дал понять, что свой призыв к терроризму он согласовал со своим шефом.
Алексей Арестович, советник президента Украины:
Разнесите на хрен железную дорогу из Крыма на Херсон, из Крыма на Мелитополь, и все, что у нас есть на Севере, особенно на подозрении Валуйки, Купянск. Это обращение не только мое, я сверился с [поднимает голову и закатывает глаза вверх – прим. ред.] перед тем, как к вам обращаться, и от чистого сердца мы вас всех дружно призываем устроить тотальную рельсовую войну противнику, потому что снабжение автомобилями крайне неэффективно. Снабжение по железной дороге намного более эффективно.
Кстати, из Белоруссии, возможно, пойдет такое снабжение, там электрички перекрашивали. И кстати, в самой Беларуси есть уже удачные примеры рельсовой войны, так что, братья белорусы, если вы против этой войны, то сделайте то, что у вас всегда получалось лучше всего – партизанскую рельсовую войну и в самой Беларуси. Подчеркиваю: только на путях переброски российских войск.
До чего доведут длинные киевские языки остается только догадываться. Президент Лукашенко четко дал понять, что Беларусь готова ответить на провокации Киева. При этом так называемые союзники Зеленского тоже не скрывают свою позицию. Например, Шольц в очередной раз заявил, что НАТО не будет вмешиваться в украинский конфликт. Третья мировая ведь никому не нужна. Впрочем, как и сама Украина.
В Беларуси возбудили уголовное дело в отношении советника Зеленского. Подробности здесь.