«Это обращение не только моё». Советник Зеленского призвал к «рельсовой войне» в Беларуси

Тем временем вслед за президентом адекватность теряют и другие украинские политики. Советник Зеленского, Алексей Арестович, анонсировал «тотальную рельсовую войну» и фактически призвал к совершению терактов на территории Беларуси. При этом четко дал понять, что свой призыв к терроризму он согласовал со своим шефом.

Алексей Арестович, советник президента Украины:

Разнесите на хрен железную дорогу из Крыма на Херсон, из Крыма на Мелитополь, и все, что у нас есть на Севере, особенно на подозрении Валуйки, Купянск. Это обращение не только мое, я сверился с [поднимает голову и закатывает глаза вверх – прим. ред.] перед тем, как к вам обращаться, и от чистого сердца мы вас всех дружно призываем устроить тотальную рельсовую войну противнику, потому что снабжение автомобилями крайне неэффективно. Снабжение по железной дороге намного более эффективно.

Кстати, из Белоруссии, возможно, пойдет такое снабжение, там электрички перекрашивали. И кстати, в самой Беларуси есть уже удачные примеры рельсовой войны, так что, братья белорусы, если вы против этой войны, то сделайте то, что у вас всегда получалось лучше всего – партизанскую рельсовую войну и в самой Беларуси. Подчеркиваю: только на путях переброски российских войск.