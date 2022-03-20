Игорь Конашенков: «Уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооружённых сил»
За американские кредиты приходится отдавать проценты. За это сейчас расплачиваются в некотором роде и украинцы, которые по своей воле не смогут прекратить конфликт с Россией. На это нужно, как отметил Президент в интервью TBS, разрешение еще и США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Тяжелой остается ситуация в Мариуполе. За минувшие сутки из города эвакуирован 541 человек, включая 114 детей. Мирные жители, которые добрались до блокпоста ДНР, рассказывают, что все это время они прятались в подвалах, готовили еду на кострах и перебежками пытались выбраться из города.
Силами Народной милиции в отдельных районах заблокированы украинские националисты. От возможности сложить оружие и уйти по открытому Россией коридору Киев отказался, предложив своим солдатам пожертвовать собой. При этом российская армия продолжает специальную военную операцию. Ударом высокоточного оружия накануне были уничтожены военные центры ВСУ.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России:
Из акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» на Нежинском ремонтном заводе уничтожены цеха по ремонту поврежденной в боевых действиях украинской бронетанковой техники. Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр», а также из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области. С данной базы осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники в районах боевых действий на юге Украины.
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