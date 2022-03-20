Игорь Конашенков: «Уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооружённых сил»

За американские кредиты приходится отдавать проценты. За это сейчас расплачиваются в некотором роде и украинцы, которые по своей воле не смогут прекратить конфликт с Россией. На это нужно, как отметил Президент в интервью TBS, разрешение еще и США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Тяжелой остается ситуация в Мариуполе. За минувшие сутки из города эвакуирован 541 человек, включая 114 детей. Мирные жители, которые добрались до блокпоста ДНР, рассказывают, что все это время они прятались в подвалах, готовили еду на кострах и перебежками пытались выбраться из города.