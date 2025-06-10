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В Беларуси стартует проект для детей и подростков «Зарница Online»

10 июня 2025 06:14
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«Зарница Online» – сегодня, 10 июня, стартует проект Белорусской республиканской пионерской организации. Он направлен на патриотическое воспитание и всестороннее развитие детей и подростков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси стартует проект для детей и подростков «Зарница Online»-2

Ежегодно участниками «Зарницы» становятся более 35 тысяч школьников, которые знакомятся с основами начальной военной подготовки, осваивают строевые приемы, правила обращения с оружием, учатся организовывать туристические походы и оказывать первую медицинскую помощь. По 16 июня «Зарница» пройдет в онлайн-формате, что позволит присоединиться к проекту всем желающим. Задания публикуются в официальном Telegram-канале пионерской организации. Имена победителей и призеров назовут 22 июня – в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

# Молодежь Беларуси # Дети # Воспитание # Воспитание детей

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