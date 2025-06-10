В Беларуси стартует проект для детей и подростков «Зарница Online»

«Зарница Online» – сегодня, 10 июня, стартует проект Белорусской республиканской пионерской организации. Он направлен на патриотическое воспитание и всестороннее развитие детей и подростков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно участниками «Зарницы» становятся более 35 тысяч школьников, которые знакомятся с основами начальной военной подготовки, осваивают строевые приемы, правила обращения с оружием, учатся организовывать туристические походы и оказывать первую медицинскую помощь. По 16 июня «Зарница» пройдет в онлайн-формате, что позволит присоединиться к проекту всем желающим. Задания публикуются в официальном Telegram-канале пионерской организации. Имена победителей и призеров назовут 22 июня – в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.