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Более тысячи врачей в Великобритании выступили против проекта об эвтаназии

10 июня 2025 06:58
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Более тысячи медицинских специалистов в Великобритании обратились к парламентариям с просьбой проголосовать против законопроекта о легализации эвтаназии для неизлечимо больных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более тысячи врачей в Великобритании выступили против проекта об эвтаназии-2

Документ находится сейчас на рассмотрении в парламенте. Он предполагает оказание помощи в уходе из жизни неизлечимо больным людям, которым осталось жить менее полугода. Просить об эвтаназии смогут вменяемые лица старше 18 лет. Многие врачи, в том числе заслуженные обладатели Ордена Британской империи, выступают против этого законопроекта. Они заявляют, что власти заслушали недостаточно свидетельств со стороны медицинских специалистов, а также людей с ограниченными возможностями. Прогнозы медиков не всегда бывают точны, из-за чего пациенты могут выбрать эвтаназию, хотя могли бы прожить еще долгие месяцы или годы.

# Медицина # Великобритания

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