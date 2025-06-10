Прямой эфир

Историко-культурный туризм становится драйвером роста экономики регионов Беларуси

10 июня 2025 06:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Вместо массовых достопримечательностей – неизвестные места. Июнь в Беларуси – месяц историко-культурного туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Историко-культурный туризм становится драйвером роста экономики регионов Беларуси-2

По оценкам экспертов отрасли, путешественники все чаще отказываются от стандартных пакетных предложений в пользу индивидуальных маршрутов, сочетающих приключения, культурное погружение. Популярны и музеи – их в Беларуси более 150.

Историко-культурный туризм становится драйвером роста экономики регионов Беларуси-4

Надежда Авдей, заместитель начальника управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси:
Это тот насыщенный месяц, когда помимо того, что вы можете просто приехать в музей, вы еще можете посетить мероприятия, которые делаются в рамках этого месяца. На сегодняшний момент один из тех объектов, которые наиболее посещаемы и актуальны – это объекты культурно-патриотического воспитания. Это Брестская крепость, музей истории Великой Отечественной войны, выставочные проекты, посвященные 80-летию Победы в нашей Великой Отечественной войне.

Сегодня историко-культурный туризм динамично развивается. Это важное для страны направление. Памятники архитектуры, интересные музейные экспозиции помогают успешно продвигать туристический потенциал регионов.

# Надежда Авдей # Туризм

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы смогут получать бесплатные визы при въезде в Оман
17 апреля 2025 07:18

Белорусы смогут получать бесплатные визы при въезде в Оман

Перспективы развития туризма Беларуси и России обсудили на конгрессе в Минске
10 апреля 2025 05:50

Перспективы развития туризма Беларуси и России обсудили на конгрессе в Минске

Край Налибокской пущи, тарпанов и агроусадеб – посетили Воложинский район
05 апреля 2025 12:30

Край Налибокской пущи, тарпанов и агроусадеб – посетили Воложинский район