Историко-культурный туризм становится драйвером роста экономики регионов Беларуси

По оценкам экспертов отрасли, путешественники все чаще отказываются от стандартных пакетных предложений в пользу индивидуальных маршрутов, сочетающих приключения, культурное погружение. Популярны и музеи – их в Беларуси более 150.

Надежда Авдей, заместитель начальника управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси:

Это тот насыщенный месяц, когда помимо того, что вы можете просто приехать в музей, вы еще можете посетить мероприятия, которые делаются в рамках этого месяца. На сегодняшний момент один из тех объектов, которые наиболее посещаемы и актуальны – это объекты культурно-патриотического воспитания. Это Брестская крепость, музей истории Великой Отечественной войны, выставочные проекты, посвященные 80-летию Победы в нашей Великой Отечественной войне.

Сегодня историко-культурный туризм динамично развивается. Это важное для страны направление. Памятники архитектуры, интересные музейные экспозиции помогают успешно продвигать туристический потенциал регионов.