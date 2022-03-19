«С презрением!» Украинские пограничники устроили провокацию при выезде посла Беларуси из Украины

Украинские Telegram-каналы распространили видео, как страну покидает посол Беларуси в Украине Игорь Сокол. Ситуация выглядит довольно конфликтной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Украинские Telegram-каналы распространили видео, как страну покидает посол Беларуси в Украине Игорь Сокол. Ситуация выглядит довольно конфликтной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
– Наш голова Державної прикордонної служби України, генерал-майор Дейнеко Сергій Васильович, наказал передати вашему председателю пограничного комитета Республики Беларусь генерал-лейтенанту Лаппо пламенный привет, лично передать 30 серебряников. Это приказ. И это вручить своему генерал-лейтенанту Лаппо.
– Это приказ для вас, но не для меня.
– С презрением!
Пограничник на камеру настойчиво требует дипломата представиться. А затем устраивают целое шоу, которое кажется спланированной информационной спецоперацией. Вооруженный человек пытается передать 30 сребреников якобы для вручения их руководству погранкомитета Беларуси. Представитель нашего внешнеполитического ведомства повел себя дипломатично, отказался взять передачу и покинул здание погранперехода.
Нам удалось связаться по телефону с Игорем Соколом. И вот как он прокомментировал ситуацию.
Игорь Сокол, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине:
Заблокированы были украинской стороной все финансовые счета, созданы невыносимые условия, были угрозы физической расправы постоянно. Мы находились фактически на осадном положении, поэтому руководством, Министерством иностранных дел страны было принято решение об эвакуации посольства. Это выходила последняя группа сотрудников в составе 11 человек и два члена семьи на семи машинах по тому коридору, которая предоставила украинская сторона, потому что в сторону Республики Беларусь они не смогли обеспечить безопасность. Мы вынуждены были выезжать в Республику Молдову. Наши машины были все с дипломатическими номерами, плюс на лобовом стекле каждой машины была обозначена надпись «дипломатическая миссия», поэтому сотрудники погранкомитета Украины видели, кто перед ними. Поэтому все действия, которые в последующем производила украинская пограничная служба, носили достаточно осознанный и провокационный характер. Нам по 2-3 часа на каждую машину с полным досмотром, выгрузкой вещей, вскрытием внутренних панелей автомобиля. Причем это делалось в достаточно беспардонной форме. Я с иронией отношусь к тому, что подполковники украинской пограничной службы занимаются сбором сребреников, какой-то мелочевки, вместо того, чтобы заниматься своими профессиональными, функциональными обязанностями в той мере, которая обеспечивала бы выполнение Украиной Венской конвенции дипломатических отношений.
Стало известно, что границу белорусская дипломатическая делегация пересекала на КПП Могилев-Подольский. А полковник Александр Воробец, заместитель начальника штаба этого погранотряда, именно он пытается навязать передачу сребреников, оказывается уже не первый раз провоцирует акт издевательства над представителями нашего посольства. В июне 2021 года этот же пограничник Воробец уже блокировал спецсредствами автомобили нашего представительства.