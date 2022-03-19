«С презрением!» Украинские пограничники устроили провокацию при выезде посла Беларуси из Украины

Украинские Telegram-каналы распространили видео, как страну покидает посол Беларуси в Украине Игорь Сокол. Ситуация выглядит довольно конфликтной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– Наш голова Державної прикордонної служби України, генерал-майор Дейнеко Сергій Васильович, наказал передати вашему председателю пограничного комитета Республики Беларусь генерал-лейтенанту Лаппо пламенный привет, лично передать 30 серебряников. Это приказ. И это вручить своему генерал-лейтенанту Лаппо.

– Это приказ для вас, но не для меня.

– С презрением!

Пограничник на камеру настойчиво требует дипломата представиться. А затем устраивают целое шоу, которое кажется спланированной информационной спецоперацией. Вооруженный человек пытается передать 30 сребреников якобы для вручения их руководству погранкомитета Беларуси. Представитель нашего внешнеполитического ведомства повел себя дипломатично, отказался взять передачу и покинул здание погранперехода.

Нам удалось связаться по телефону с Игорем Соколом. И вот как он прокомментировал ситуацию.