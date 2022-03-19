«Хоть в меня стреляйте, но в жену хоть не стреляйте». Очевидец об украинских военных

Тем временем Воздушно-космические силы России наносят ракетные удары по опорным пунктам украинских националистов, рассказали в российском Минобороны. В ведомстве подчеркивают, армия уничтожает только военные объекты. О том, как в свою очередь воюют украинские силовики, рассказывают очевидцы.

Как действуют украинские военные? Сидели пять дней. Как они заступили сюда, я им сказал: что вы ставите «Грады» и танки мне под самый двор? Если вы такие вояки, воюйте в поле, выезжайте, если вы такие спецы. Говорю: хоть в меня стреляйте, но в жену хоть не стреляйте. «Ешчэ побачымо».

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