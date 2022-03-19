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«Хоть в меня стреляйте, но в жену хоть не стреляйте». Очевидец об украинских военных

19 марта 2022 08:17
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Напряженной остается ситуация в Украине. ВСУ не прекращают обстрелы мирных жителей республик Донбасса, количество погибших и пострадавших растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Хоть в меня стреляйте, но в жену хоть не стреляйте». Очевидец об украинских военных-1

Тем временем Воздушно-космические силы России наносят ракетные удары по опорным пунктам украинских националистов, рассказали в российском Минобороны. В ведомстве подчеркивают, армия уничтожает только военные объекты. О том, как в свою очередь воюют украинские силовики, рассказывают очевидцы.  

«Хоть в меня стреляйте, но в жену хоть не стреляйте». Очевидец об украинских военных-4

Как действуют украинские военные? Сидели пять дней. Как они заступили сюда, я им сказал: что вы ставите «Грады» и танки мне под самый двор? Если вы такие вояки, воюйте в поле, выезжайте, если вы такие спецы. Говорю: хоть в меня стреляйте, но в жену хоть не стреляйте. «Ешчэ побачымо».  

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# Международная политика # Фотофакт

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