Лукашенко о конфликте в Украине: «Как только министры иностранных дел парафируют договор, возможно прекращение огня»
Новости Беларуси. Президент Беларуси 17 марта дал интервью японскому телеканалу TBS. Разговором с журналистом Шигенори Канехира Александр Лукашенко продолжает общение с представителями зарубежных средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: если Украина будет продолжать эскалацию в отношении Беларуси, мы ответим – читайте здесь.
Перспективы решения конфликта в Украине собеседники обсудили детально. Журналист TBS поинтересовался, какие условия может иметь мирный договор России и Украины и кто может поспособствовать прекращению огня. Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что консенсус между двумя сторонами, возможно, единственный шанс для Украины достойно выйти из ситуации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как только будет парафирован договор, который вырабатывается на основе переговоров, которые идут в Беларуси, как только министры иностранных дел парафируют этот договор, возможно прекращение огня. Но я абсолютно убежден, что Россия не пойдет на прекращение операции или на приостановку операции, пока не будет парафирован договор. Россия исходит в том числе из недалекого прошлого. В 2014 году огонь прекратили на основании Минских соглашений, вооруженные силы развели и чем это закончилось? Это закончилось нынешней войной. Поэтому у России есть все основания не доверять нынешнему руководству Украины. Плюс к тому, что Россия поставила перед собой определенные цели в этой операции. И она обязательно их добьется.
Возможно, единственный момент, который может не повториться, чтобы Украине достойно выйти из создавшегося положения. Момент. Если этот момент будет утрачен, он, скорее всего, больше не вернется. Такой ситуации больше не будет. Поэтому Украине надо цепляться за этот момент. Это будет выгодно и для Украины, и для России, и для Беларуси. Главное – мы сохраним тысячи, тысячи жизней, если мы пойдем сейчас на подписание договора.
Шигенори Канехира, журналист телеканала TBS (Япония):
Как вы думаете, кто может остановить эту войну, ООН или посредники, в том числе Китай. Или кто-то еще?
Александр Лукашенко:
Знаете, все, кого вы назвали, влияют на ситуацию вокруг Украины, но не более того. Никакая Организация Объединенных Наций ни одну войну не остановила. Не остановит и эту. Точно так и другие государства. Войну могут остановить Россия, Украина, договорившись, подписав договор, или же американцы, которые дадут команду руководству Украины прекратить войну. Если американцы на это пойдут, то Евросоюз и прочие, они быстренько выстроятся в хвост США и будут поддерживать их решение. Поэтому две силы – Россия и Украина или Америка.