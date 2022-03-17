Лукашенко о конфликте в Украине: «Как только министры иностранных дел парафируют договор, возможно прекращение огня»

Перспективы решения конфликта в Украине собеседники обсудили детально. Журналист TBS поинтересовался, какие условия может иметь мирный договор России и Украины и кто может поспособствовать прекращению огня. Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что консенсус между двумя сторонами, возможно, единственный шанс для Украины достойно выйти из ситуации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как только будет парафирован договор, который вырабатывается на основе переговоров, которые идут в Беларуси, как только министры иностранных дел парафируют этот договор, возможно прекращение огня. Но я абсолютно убежден, что Россия не пойдет на прекращение операции или на приостановку операции, пока не будет парафирован договор. Россия исходит в том числе из недалекого прошлого. В 2014 году огонь прекратили на основании Минских соглашений, вооруженные силы развели и чем это закончилось? Это закончилось нынешней войной. Поэтому у России есть все основания не доверять нынешнему руководству Украины. Плюс к тому, что Россия поставила перед собой определенные цели в этой операции. И она обязательно их добьется.

Возможно, единственный момент, который может не повториться, чтобы Украине достойно выйти из создавшегося положения. Момент. Если этот момент будет утрачен, он, скорее всего, больше не вернется. Такой ситуации больше не будет. Поэтому Украине надо цепляться за этот момент. Это будет выгодно и для Украины, и для России, и для Беларуси. Главное – мы сохраним тысячи, тысячи жизней, если мы пойдем сейчас на подписание договора.