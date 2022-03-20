«Молодые люди, страшные, в наколках». В Мариуполе продолжаются бои после отказа украинских военных сложить оружие

Ситуация в Украине остается одной из главных тем мировой информационной повестки. Наиболее сложная обстановка в Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуация в Украине остается одной из главных тем мировой информационной повестки. Наиболее сложная обстановка в Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня ВСУ снова бомбят. За утро десять снарядов было выпущено по Донецку. Тяжелая артиллерия пришлась на город Васильевск. Во время эвакуации обстрелы также застали людей из Рубежного – города в ЛНР. В республике рассказали, что накануне населенный пункт перешел под контроль Луганской народной милиции, население стали вывозить в более жизнеобеспеченные районы, однако украинские военные открыли огонь по мирным жителям.
Конашенков: российские вооруженные силы прорвали оборону батальона «Айдар» и вышли на рубеж Шахтерское – Новоукраинка (подробнее здесь).
Тяжелой ситуация остается в Мариуполе. За минувшие сутки вывезти удалось более 500 человек. Но тех, кому необходима эвакуация, гораздо больше. Силами ДНР в отдельных районах заблокированы украинские силовики. От возможности сложить оружие и уйти по открытому Россией коридору Киев отказался, предложив своим солдатам пожертвовать собой. Сегодня бои в Мариуполе продолжаются.
Молодые люди, страшные, в наколках, не понимают вообще ничего. Они вот к нам сюда подъезжали. Мы спросили: «Ребята, что же вы делаете? Хотите воевать? Туда, за город идите, там воюйте. Что же вы прячетесь между школами, детскими садами, жилыми домами, людьми? Что же вы такое делаете? Вы приехали, вы отстрелялись – и пошла обратка нам. Почему у нас здесь все [неразборчиво – прим.ред]? Потому что они приезжали, как крысы, отстрелялись и убежали.
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