«Молодые люди, страшные, в наколках». В Мариуполе продолжаются бои после отказа украинских военных сложить оружие

Ситуация в Украине остается одной из главных тем мировой информационной повестки. Наиболее сложная обстановка в Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня ВСУ снова бомбят. За утро десять снарядов было выпущено по Донецку. Тяжелая артиллерия пришлась на город Васильевск. Во время эвакуации обстрелы также застали людей из Рубежного – города в ЛНР. В республике рассказали, что накануне населенный пункт перешел под контроль Луганской народной милиции, население стали вывозить в более жизнеобеспеченные районы, однако украинские военные открыли огонь по мирным жителям. Конашенков: российские вооруженные силы прорвали оборону батальона «Айдар» и вышли на рубеж Шахтерское – Новоукраинка (подробнее здесь).