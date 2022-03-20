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Эдуард Басурин: за прошедшие сутки противник выпустил более 200 снарядов и мин, 19 мирных граждан получили ранения

20 марта 2022 10:29
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Градус напряженности в Украине не падает. ВСУ продолжают бомбить города с мирным населением в Донбассе, уничтожая людей и инфраструктуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Эдуард Басурин: за прошедшие сутки противник выпустил более 200 снарядов и мин, 19 мирных граждан получили ранения-1

За 20 марта по Донецку было выпущено 30 снарядов. В результате более 19 тысяч человек остались без электричества. Повреждена детская городская больница. Тяжелая артиллерия пришлась на города Васильевск и Александровка.  

Эдуард Басурин: за прошедшие сутки противник выпустил более 200 снарядов и мин, 19 мирных граждан получили ранения-4

Эдуард Басурин, официальный представитель Народной милиции ДНР:  
За прошедшие сутки противник выпустил более 200 снарядов и мин. Это из систем залпового огня «Град», артиллерии 152 и 122-мм и минометов калибром 120 мм. Под обстрелы попали районы 15 населенных пунктов республики. В результате украинской агрессии 19 мирных граждан получили ранения. Повреждены 30 жилых домов, 13 объектов инфраструктуры и одно транспортное средство.  

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# Международная политика # Эдуард Басурин # Фотофакт

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