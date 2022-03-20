Эдуард Басурин: за прошедшие сутки противник выпустил более 200 снарядов и мин, 19 мирных граждан получили ранения

Градус напряженности в Украине не падает. ВСУ продолжают бомбить города с мирным населением в Донбассе, уничтожая людей и инфраструктуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.