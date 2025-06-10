Укрепить сотрудничество и определить новые направления – в Казани продолжаются Дни Минска

Укрепить сотрудничество и определить новые направления работы. В Казани продолжаются Дни Минска. С визитом в столице Татарстана – делегация Мингорисполкома во главе с Владимиром Кухаревым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральным событием стал бизнес-форум, который объединил свыше 100 участников. Руководители предприятий и главы районов, представители органов власти и предприниматели обсудили инновационную деятельность и развитие высокотехнологичных сфер. По итогам форума подписана программа развития межмуниципального сотрудничества между Минском и Казанью. Также заключен ряд соглашений в различных сферах – туризм, образование, культура.

Галина Ладисова, директор музея истории города Минска:

На бизнес-форуме мы подписали очень важное соглашение с Национальным музеем Татарстана о сотрудничестве. Конечно же, это ведущий музей республики и очень с богатыми фондами. И, конечно же, мы надеемся, что подписание этого договора будет способствовать развитию нашей дружбы, обменом наших выставок.

Сегодня, 10 июня, наша делегация примет участие в открытии выставки-ярмарки белорусских товаров. Свою продукцию здесь представят флагманы легкой и пищевой промышленности. Отметим, Дни Минска в Казани проводятся впервые. Накануне делегация столицы посетила ряд промышленных и инновационных предприятий города. А молодежь приняла участие в товарищеском футбольном матче. Театрализованное представление познакомило жителей Казани с традициями белорусского народа.