Ликвидация страны и вывод российских войск на Карпаты. Как в Европе хотят поделить Украину?

16 июня в Киев пришел очередной состав с европейскими чиновниками, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В этот раз на перроне встречали президента Франции, канцлера Германии и премьер-министра Италии.

Юлия Бешанова, СТВ:

Стоит ли подмечать, что все они явно ехали со своими столовыми приборами, чтобы явно распилить остывающую котлету по-киевски. О большом переделе Украины открыто говорят уже многие, да и факты неумолимы. Вспомним хотя бы лоббируемый Зеленским законопроект об особом статусе поляков, который сейчас активно пропихивают в Верховную раду.

Но вернемся к командированному евроистеблишменту в жовтоблакитную на этой неделе: Макрон, Драги и Шольц. Они провели закрытые встречи с Владимиром Зеленским и Генштабом ВСУ, чтобы узнать положение дел на фронте и склонить Киев к переговорам. В качестве пряника Украине предлагали статус кандидата в ЕС (но отметим, этот статус ни к чему не обязывает и ничего не гарантирует). Зеленский дал понять, что хочет большего, ну а официальный представитель Киева в ФРГ, как мы помним, неоднократно называл канцлера Германии «ливерной колбасой» за неспособность решить вопрос. Ясно, что взаимопонимания по вступлению в ЕС нет. А вот что предлагать Киеву, кроме оружия, пока неясно. Лидеры нескольких европейских стран посещают Украину. Рассказали о возможных причинах визита.

Вторая линия дипломатии – это страны Восточной Европы под патронажем Великобритании, то есть Польша, Литва, Латвия и Эстония. Эти игроки, в отличие от стран Западной Европы, настраивают Зеленского на продолжение боевых действий. К слову, под занавес недели с необъявленным заранее визитом в Киев явился и сам Борис Джонсон. В Украине он за последнее время уже во второй раз. Анджей Дуда: у Польши закончились запасы вооружения, все оно пошло на помощь Украине. Читать здесь.

Премьер-министр Великобритании от имени британского правительства предложил программу обучения украинских военных на своей территории. По его словам, в течение четырех месяцев может быть обучено до 10 тысяч солдат. Джонсон и не скрывает, что Британия хочет добиться кардинального перелома в войне.

Но есть и третья линия – и здесь уже речь о США. С одной стороны, оборонному комплексу, который связан с республиканцами, выгодно продолжать войну. С другой, к выборам в Конгресс правящей Демократической партии нужна символическая победа. Но в условиях развала фронта ожидать побед не приходится, поэтому США заявили о новых поставках оружия, чтобы затянуть боевые действия. Очевидно, что американцы тоже будут настаивать на продолжении конфликта, по крайней мере, если не найдут компромисс с русскими. Всех деталей мы не знаем, но можно предположить, что именно по линии контактов России и США будет приниматься решение о прекращении огня, если оно вообще будет принято. «Это было страшно». 79-летний Байден упал с велосипеда. О его здоровье побеспокоился Трамп. Кого в такой ситуации послушает Зеленский, сказать сложно. Для него торг идет не в плоскости политики, а в плоскости денег. К примеру, США заявили о выделении новой военной помощи в размере 1 миллиарда долларов, а всего такая помощь уже составила более 30 миллиардов.

Вместе с тем главный вопрос возможных переговоров – управляет Зеленский собственными силовыми структурами или нет? Средства объективного контроля на белорусской границе показывают, что вооруженные формирования, которые размещены на севере Украины, находятся практически без управления и действуют без приказа. Ракетными и авиационными ударами уже уничтожено более 80 % командных пунктов ВСУ. Армия Украины также несет потери в личном составе в районе Славянска и Северодонецка. Украинская армия теряет ежедневно до 1000 человек только в Донбассе. Подробнее.

Западные союзники трезво оценивают обстановку. Главный публичный сигнал от НАТО на фоне возможных переговоров – планируется втрое увеличить число войск Альянса в Восточной Европе. Это означает, что военное сдерживание России будет осуществлять уже не Украина, а Польша, Прибалтика и те страны, с которыми Украина имеет общие границы. То есть вариант полной ликвидации украинского государства и вывод российских войск на западную границу в районе Карпат рассматривается как вполне реальный. В перспективе это означает новую холодную войну в Европе с железным занавесом, и пока неясно, помогут ли переговоры на высшем уровне этого избежать.

Юлия Бешанова:

То, что сейчас в Украине расчехлено не только вооружение, но и особо опасное оружие массового поражение – дезинформация. А то, что против Беларуси и России развернута информационная война, является очевидным и доказывать мы это в очередной раз не будем. Приведем лишь несколько фактов: без «русского ТВ-пакета» остались зрители Польши, Германии, Финляндии, США и Канады, Прибалтики. И это далеко не полный список. То есть правда всегда одна. И, по мнению западников, она в устах исключительно их провластных журналистов. В кулуарах Питерского экономического форума мы не смогли удержаться. И с вопросом «Что делать в ситуации, когда новости подменяют кривым зеркалом» обратились к официальному представителю МИД России.