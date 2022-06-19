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«Это было страшно». 79-летний Байден упал с велосипеда. О его здоровье побеспокоился Трамп

19 июня 2022 10:52
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В топе мировых новостей остается случай, когда Америка чуть не осталась без президента. 79-летний Джо Байден эффектно упал с велосипеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После ему пришлось доказывать, что со здоровьем у него все в порядке. Вприпрыжку он вышел со службы в церкви, чтобы успокоить толпу: со здоровьем, мол, все окей.  

«Это было страшно». 79-летний Байден упал с велосипеда. О его здоровье побеспокоился Трамп-1

Оппонент Байдена на прошлых выборах и экс-президент США Дональд Трамп также не оставил эту историю без внимания.  

«Это было страшно». 79-летний Байден упал с велосипеда. О его здоровье побеспокоился Трамп-4

Дональд Трамп:
Мы надеемся, что с Байденом все в порядке, потому что это было тяжелое падение. Это было страшно.  

«Это было страшно». 79-летний Байден упал с велосипеда. О его здоровье побеспокоился Трамп-7

Велопрогулкой Байден с супругой отмечали 45-ю годовщину свадьбы. Но что-то пошло не так. По словам президента, его велосипедный кроссовок неудачно зацепился за педаль.  

«Это было страшно». 79-летний Байден упал с велосипеда. О его здоровье побеспокоился Трамп-10

Крутое пике не первое. В марте 2021 года Байден упал, когда поднимался по трапу самолета. После ему поставили диагноз «Периферийная сенсорная нейропатия». Ее симптомами могут быть слабость, онемение и боль.  

# Международная политика # Джо Байден # Дональд Трамп # Джилл Байден # Фотофакт

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