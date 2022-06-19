«Это было страшно». 79-летний Байден упал с велосипеда. О его здоровье побеспокоился Трамп

В топе мировых новостей остается случай, когда Америка чуть не осталась без президента. 79-летний Джо Байден эффектно упал с велосипеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После ему пришлось доказывать, что со здоровьем у него все в порядке. Вприпрыжку он вышел со службы в церкви, чтобы успокоить толпу: со здоровьем, мол, все окей.

Оппонент Байдена на прошлых выборах и экс-президент США Дональд Трамп также не оставил эту историю без внимания.

Дональд Трамп:

Мы надеемся, что с Байденом все в порядке, потому что это было тяжелое падение. Это было страшно.

Велопрогулкой Байден с супругой отмечали 45-ю годовщину свадьбы. Но что-то пошло не так. По словам президента, его велосипедный кроссовок неудачно зацепился за педаль.