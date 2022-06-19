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Во Франции проходит второй тур парламентских выборов

19 июня 2022 10:21
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Новости Франции. Во Франции 19 июня второй тур парламентских выборов. За победу борются президентская коалиция «Вместе!» и объединение левых сил «Новый народный экологический и социальный союз», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции проходит второй тур парламентских выборов-1

За право попасть в Национальное собрание борьбу ведут более 1 000 кандидатов. Чтобы занять парламентское кресло, политику необходимо получить в своем округе более половины голосов. Однако в первом туре это получилось только у части кандидатов.

Во Франции проходит второй тур парламентских выборов-4

Кроме того, предыдущее голосование не вызвало никакого интереса у большинства французов – зафиксирована самая низкая явка за всю историю страны.

Во Франции проходит второй тур парламентских выборов-7

По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что избиратели не доверяют действующей власти, так как сейчас во Франции стремительно растет инфляция, а вместе с ней падает уровень жизни. Многие вынуждены жить в режиме экономии.

# Выборы # Фотофакт

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