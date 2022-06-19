Во Франции проходит второй тур парламентских выборов

Новости Франции. Во Франции 19 июня второй тур парламентских выборов. За победу борются президентская коалиция «Вместе!» и объединение левых сил «Новый народный экологический и социальный союз», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За право попасть в Национальное собрание борьбу ведут более 1 000 кандидатов. Чтобы занять парламентское кресло, политику необходимо получить в своем округе более половины голосов. Однако в первом туре это получилось только у части кандидатов.

Кроме того, предыдущее голосование не вызвало никакого интереса у большинства французов – зафиксирована самая низкая явка за всю историю страны.