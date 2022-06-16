Министр обороны Латвии: «Украина должна победить. Это очень просто. А Россия должна проиграть»

Франция продолжит направлять Киеву оружие. Об этом заявил президент этой страны. 16 июня Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ и премьер Италии совершают визит в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Киеве прошли переговоры с Зеленским, где Макрон и заверил в военной поддержке. При этом французский лидер призвал Украину к возобновлению переговорного процесса с Москвой.

Отметим, визит проходит за день до решения Еврокомиссии по статусу Украины как возможного кандидата в ЕС. К чему, кстати, крупнейшие европейские страны отнеслись довольно прохладно. По мнению политологов, целей визита несколько. В первую очередь, западные политики хотят еще раз подчеркнуть свою поддержку Украине. Отсюда и бесконечные обещания и поставки оружия.