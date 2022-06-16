Прямой эфир

Министр обороны Латвии: «Украина должна победить. Это очень просто. А Россия должна проиграть»

16 июня 2022 16:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Франция продолжит направлять Киеву оружие. Об этом заявил президент этой страны. 16 июня Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ и премьер Италии совершают визит в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Киеве прошли переговоры с Зеленским, где Макрон и заверил в военной поддержке. При этом французский лидер призвал Украину к возобновлению переговорного процесса с Москвой.

Министр обороны Латвии: «Украина должна победить. Это очень просто. А Россия должна проиграть»-1

Отметим, визит проходит за день до решения Еврокомиссии по статусу Украины как возможного кандидата в ЕС. К чему, кстати, крупнейшие европейские страны отнеслись довольно прохладно. По мнению политологов, целей визита несколько. В первую очередь, западные политики хотят еще раз подчеркнуть свою поддержку Украине. Отсюда и бесконечные обещания и поставки оружия.

Министр обороны Латвии: «Украина должна победить. Это очень просто. А Россия должна проиграть»-4

Артис Пабрикс, министр обороны Латвии:
Будем ли мы действовать правильно сейчас? Это большой вопрос, и это в основном означает, что нам необходимо предварительное размещение более крупных вооруженных сил в таких странах, как страны Балтии. Должно быть оружие. За Украиной должна стоять экономическая мощь Запада, потому что Украина должна победить. Это очень просто. А Россия должна проиграть. Другого выхода из этого нет.

Министр обороны Латвии: «Украина должна победить. Это очень просто. А Россия должна проиграть»-7

Как отмечают эксперты, такими фразами европолитики пытаются успокоить Зеленского, который, кстати, недоволен темпами поставок оружия. Есть и другие причины. Евросоюзу необходимо продемонстрировать отсутствие раскола внутри себя. И показать США, что ЕС может вести свою политику без оглядки на Вашингтон.

Читайте также:

Министр обороны Франции: «Переходим от модели перестрахования к более сдерживающей и оборонительной модели»

Лидеры европейских стран встретились с Зеленским в Мариинском дворце в Киеве

Лидеры нескольких европейских стран посещают Украину. Названы возможные причины визита

# Международная политика # Себастьен Лекорню # Артис Пабрикс # Олаф Шольц # Эммануэль Макрон # Марио Драги # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ФРС США впервые с 1994 года повысила базовую ставку сразу на 0,75%
16 июня 2022 16:19

ФРС США впервые с 1994 года повысила базовую ставку сразу на 0,75%

Лидеры европейских стран встретились с Зеленским в Мариинском дворце в Киеве
16 июня 2022 16:05

Лидеры европейских стран встретились с Зеленским в Мариинском дворце в Киеве

Лидеры нескольких европейских стран посещают Украину. Названы возможные причины визита
16 июня 2022 11:51

Лидеры нескольких европейских стран посещают Украину. Названы возможные причины визита