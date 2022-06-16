Украинская армия теряет ежедневно до 1000 человек только в Донбассе

Украина несет серьезные потери в сопротивлении против российской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам руководителя партии «Слуга народа», ежедневно только в Донбассе украинская армия теряет до 1 000 человек – от 200 до 1 000 убитыми. Данные Арахамия озвучил, выступая в Верховной раде.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что потерял веру в главнокомандующего ВСУ. По словам украинского президента, тот не докладывает информацию о потребностях армии. В Сети появляются ролики, в которых военнослужащие откровенно признают свое бедственное положение. Все больше солдат готовы сложить оружие. Ответственность за это Зеленский возложил на Залужного.