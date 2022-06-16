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Украинская армия теряет ежедневно до 1000 человек только в Донбассе

16 июня 2022 08:13
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Украина несет серьезные потери в сопротивлении против российской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам руководителя партии «Слуга народа», ежедневно только в Донбассе украинская армия теряет до 1 000 человек – от 200 до 1 000 убитыми. Данные Арахамия озвучил, выступая в Верховной раде.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что потерял веру в главнокомандующего ВСУ. По словам украинского президента, тот не докладывает информацию о потребностях армии. В Сети появляются ролики, в которых военнослужащие откровенно признают свое бедственное положение. Все больше солдат готовы сложить оружие. Ответственность за это Зеленский возложил на Залужного.

Украинская армия теряет ежедневно до 1000 человек только в Донбассе-1

Ситуация неоднозначная, ведь Украина продолжает получать финансовую помощь Запада. Только США выделили почти 5,5 миллиарда долларов. И Байден заявил об очередном транше.

# Международная политика # Давид Арахамия # Владимир Зеленский # Джо Байден # Валерий Залужный # Фотофакт

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