Лидеры нескольких европейских стран посещают Украину. Названы возможные причины визита

Политические лидеры нескольких европейских государств прибыли в Киев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Франции, премьер Италии и канцлер ФРГ приехали на поезде. Информация о готовящейся поездке держалась в тайне из соображений безопасности.

Визит проходит за день до решения Еврокомиссии по статусу Украины как возможного кандидата в ЕС. К чему, кстати, крупнейшие европейские страны отнеслись довольно прохладно.