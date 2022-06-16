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Лидеры нескольких европейских стран посещают Украину. Названы возможные причины визита

16 июня 2022 11:51
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Политические лидеры нескольких европейских государств прибыли в Киев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Франции, премьер Италии и канцлер ФРГ приехали на поезде. Информация о готовящейся поездке держалась в тайне из соображений безопасности.  

Лидеры нескольких европейских стран посещают Украину. Названы возможные причины визита-1

Визит проходит за день до решения Еврокомиссии по статусу Украины как возможного кандидата в ЕС. К чему, кстати, крупнейшие европейские страны отнеслись довольно прохладно.  

Лидеры нескольких европейских стран посещают Украину. Названы возможные причины визита-4

По мнению политологов, целей визита несколько. Во-первых, попытаться успокоить Зеленского, который недоволен темпами поставок западного оружия, и подтолкнуть его к переговорам с Россией. Во-вторых, продемонстрировать отсутствие раскола в Евросоюзе. В-третьих, показать США, что ЕС может вести свою политику без оглядки на Вашингтон.  

# Международная политика # Эммануэль Макрон # Олаф Шольц # Марио Драги # Владимир Зеленский # Фотофакт

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