Лидеры нескольких европейских стран посещают Украину. Названы возможные причины визита
Политические лидеры нескольких европейских государств прибыли в Киев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Франции, премьер Италии и канцлер ФРГ приехали на поезде. Информация о готовящейся поездке держалась в тайне из соображений безопасности.
Визит проходит за день до решения Еврокомиссии по статусу Украины как возможного кандидата в ЕС. К чему, кстати, крупнейшие европейские страны отнеслись довольно прохладно.
По мнению политологов, целей визита несколько. Во-первых, попытаться успокоить Зеленского, который недоволен темпами поставок западного оружия, и подтолкнуть его к переговорам с Россией. Во-вторых, продемонстрировать отсутствие раскола в Евросоюзе. В-третьих, показать США, что ЕС может вести свою политику без оглядки на Вашингтон.